Левый поворот с ул. Минина разрешили на площади Сенной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Левый поворот с ул. Минина на Казанский съезд разрешили на светофоре на площади Сенной. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

При разработке концепции новой транспортной развязки департаментом транспорта и дорожного хозяйства городской администрации совместно с МКУ "ЦОДД" рассматривались различные возможности направления транспортных потоков. В том числе изучались два варианта выезда с ул. Минина в направлении Казанского съезда: с правым поворотом и разворотом на площади Сенной или с левым поворотом.

Первоначально был реализован первый вариант. Однако, в процессе эксплуатации транспортной развязки стало понятно, что решение было неверным.

"Анализ дорожной обстановки показал, что при фактическом высоком спросе на проезд автотранспорта с ул. Минина на Казанский съезд обеспечить безопасное и удобное перестроение в границах транспортной развязки не представляется возможным", - пояснили в ЦОДД.

Кроме того, новой схемой движения были недовольны жители города.

В связи с этим было принято решение о применении второго варианта организации движения.

Напомним, что новая схема движения транспорта по площади Сенной была утверждена в августе.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября на пл. Сенной ограничена парковка.