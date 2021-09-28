Левый поворот с ул. Минина разрешили на площади Сенной в Нижнем Новгороде

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Левый поворот с ул. Минина на Казанский съезд разрешили на светофоре на площади Сенной. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
При разработке концепции новой транспортной развязки департаментом транспорта и дорожного хозяйства городской администрации совместно с МКУ "ЦОДД" рассматривались различные возможности направления транспортных потоков. В том числе изучались два варианта выезда с ул. Минина в направлении Казанского съезда: с правым поворотом и разворотом на площади Сенной или с левым поворотом.
Первоначально был реализован первый вариант. Однако, в процессе эксплуатации транспортной развязки стало понятно, что решение было неверным.
"Анализ дорожной обстановки показал, что при фактическом высоком спросе на проезд автотранспорта с ул. Минина на Казанский съезд обеспечить безопасное и удобное перестроение в границах транспортной развязки не представляется возможным", - пояснили в ЦОДД.
Кроме того, новой схемой движения были недовольны жители города.
В связи с этим было принято решение о применении второго варианта организации движения.
Напомним, что новая схема движения транспорта по площади Сенной была утверждена в августе.
Ранее сообщалось, что с 30 сентября на пл. Сенной ограничена парковка.
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