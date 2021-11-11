Две нижегородские школы олимпийского резерва переданы в областную собственность Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Две нижегородские школы олимпийского резерва передали в областную собственность. Такое решение было принято в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Речь идет о МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону" (ул. Алексеевская,30а) и "Спортивная школа № 6 по лыжному двоеборью" (бульвар 60-летия Октября,5).

Муниципальные учреждения спортивной подготовки передаются вместе с имущественными комплексами.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Также в администрацию Нижнего Новгорода поступили обращения от министерства спорта и молодежной политики региона.

"Школы передаются с целью создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов и совершенствования подготовки олимпийского резерва", - ранее пояснила Светлана Помпаева.

Ранее сообщалось о передаче еще шести школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области: №16 по художественной гимнастике, по гребному спорту, по ледовым видам спорта, по современному пятиборью и конному спорту, по футболу №8, по фехтованию, СШОР по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.