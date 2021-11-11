Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Определяются места для установки новогодних елей
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
24 ноября 2021 10:52  [108] Две нижегородские школы олимпийского резерва переданы в областную собственность
22 ноября 2021 16:24  [543] Нижегородские пловцы завоевали три медали на чемпионате России
22 ноября 2021 10:38  [299] Проект "Юные мушкетеры" стартовал в Нижнем Новгороде
22 ноября 2021 09:27  [3835] Погиб экс-игрок нижегородского футбольного клуба Никита Николаев
19 ноября 2021 14:56  [828] Нижегородский спортсмен победил на чемпионате России по плаванию
19 ноября 2021 14:04  [320] Евгений Люлин встретился с заслуженным тренером СССР Борисом Мартыновым
18 ноября 2021 11:39  [1339] Еще две школы олимпийского резерва планируется передать в собственность Нижегородской области
17 ноября 2021 13:45  [1587] Объявлен конкурс на проектирование футбольного поля с подогревом рядом с ФОК "Мещерский"
17 ноября 2021 09:59  [386] Нижегородское "Торпедо" всухую уступило "Салават Юлаеву"
15 ноября 2021 12:01  [342] Форвард нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук открыл счет в игре сборной России
Спорт

Две нижегородские школы олимпийского резерва переданы в областную собственность

24 ноября 2021 10:52  [108] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Две нижегородские школы олимпийского резерва передали в областную собственность. Такое решение было принято в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Речь идет о МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону" (ул. Алексеевская,30а) и "Спортивная школа № 6 по лыжному двоеборью" (бульвар 60-летия Октября,5).

Муниципальные учреждения спортивной подготовки передаются вместе с имущественными комплексами.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Также в администрацию Нижнего Новгорода поступили обращения от министерства спорта и молодежной политики региона.

"Школы передаются с целью создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов и совершенствования подготовки олимпийского резерва", - ранее пояснила Светлана Помпаева.

Ранее сообщалось о передаче еще шести школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области: №16 по художественной гимнастике, по гребному спорту, по ледовым видам спорта, по современному пятиборью и конному спорту, по футболу №8, по фехтованию, СШОР по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Имущество Спортивная школа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph