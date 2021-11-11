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Общество

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу зданий для строительства школы в ЖК "Торпедо"

24 ноября 2021 11:02  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в безвозмездное пользование министерству земельных и имущественных отношений Нижегородской области семи нежилых зданий по адресу: ул. Пилотов, 21. Такое решение было принято в ходе заседания Гордумы 24 ноября.

Это необходимо для дальнейшей передачи в областную собственность данного земельного участка.

Как ранее пояснила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина, на этой территории планируется строительство школы по концессии. Заявка на субсидию из федерального бюджета будет подана регионом в третий отбор. Он пока не объявлен, но ожидается до конца года. В частности, здесь появится школа на 1100 мест, планируемый срок строительства - 2023-2024 годы.

Прежде по данному адресу находилась база МП "РЭД", теперь предприятие станет размещать дорожную технику на ул. Новикова-Прибоя.

Напомним, что по концессии планируется построить восемь новых школ. Министерство просвещения России разработало правила предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при создании объектов образования на основании концессионных соглашений. Речь идет о строительстве школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" в Советском районе, на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе, на 1100 мест в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе, на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.

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Теги:
Имущество Строительство Школы
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