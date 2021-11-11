Запрет парковки вводится на участках улиц Генкиной и Рокоссовского Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Запрет парковки вводится на участках улиц Генкиной и Рокоссовского. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 16 декабря будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по вторникам и четвергам с 00:00 до 06:00 на участке улицы Генкиной - от ул. Ванеева до ул. Родниковой и на участке ул. Маршала Рокоссовского - от ул. Маршала Малиновского до улицы Генерала Штеменко.

Отмечается, что запрет на парковку вводится для качественной уборки снега.

Ранее сообщалось, что запрет парковки днем вводится на ул. Сурикова и на участке ул. Терешковой.