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Общество

Запрет парковки вводится на участках улиц Генкиной и Рокоссовского

25 ноября 2021 12:55  [105] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Запрет парковки вводится на участках улиц Генкиной и Рокоссовского. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 16 декабря будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по вторникам и четвергам с 00:00 до 06:00 на участке улицы Генкиной - от ул. Ванеева до ул. Родниковой и на участке ул. Маршала Рокоссовского - от ул. Маршала Малиновского до улицы Генерала Штеменко.

Отмечается, что запрет на парковку вводится для качественной уборки снега.

Ранее сообщалось, что запрет парковки днем вводится на ул. Сурикова и на участке ул. Терешковой.

 

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Теги:
движение Парковка Советский район
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