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Запрет парковки вводится на участках улиц Генкиной и Рокоссовского. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 16 декабря будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по вторникам и четвергам с 00:00 до 06:00 на участке улицы Генкиной - от ул. Ванеева до ул. Родниковой и на участке ул. Маршала Рокоссовского - от ул. Маршала Малиновского до улицы Генерала Штеменко.
Отмечается, что запрет на парковку вводится для качественной уборки снега.
Ранее сообщалось, что запрет парковки днем вводится на ул. Сурикова и на участке ул. Терешковой.
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