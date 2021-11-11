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Культура и отдых

Режиссерская лаборатория современной драматургии проходит в нижегородском ЦТМ

25 ноября 2021 17:47  [75] Культура и отдых

Фото: Рита Хорошо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режиссерская лаборатория современной драматургии проходит в нижегородском Центре театрального мастерства (Варварская, 32) с 22 по 29 ноября. Об этом сообщили в театре.

В ее работе принимают участие режиссеры-магистранты курса Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.

Вместе с нижегородскими артистами они меньше чем за неделю создадут эскизы спектаклей (мини-постановки, отражающие суть режиссерского подхода) по пьесам драматургов, представленных в 2021 году на фестивале молодой драматургии "Любимовка":

- Никита Щетинин - пьеса "Катапульта" Дмитрия Богославского,
- Юрий Шехватов – пьеса "Плотник" Лидии Головановой,
- Лиза Минаева – пьеса "Черная пурга" Анастасии Букреевой,
- Дмитрий Курочкин – пьеса "Опыты с шифром Виженера" Зухры Яниковой,
- Дмитрий Соболев – пьеса "Заходит андроид в бар" Даниила Чекрыгина,
- Ринат Ташимов – пьеса "Друг мой" Константина Стешика,
- Карина Бесолти – пьеса "Шайтан-озеро" Рината Ташимова (пьеса была отмечена отборщиками "Любимовки" в 2015 году).

Показы эскизов спектаклей состоятся 28 и 29 ноября. После каждого запланировано обсуждение со зрителями.

По итогам голосования экспертного совета и зрителей, которые посетили все показы, будут отобраны эскизы, которые в доработанном до полноценных постановок виде войдут в репертуар ЦТМ.

По словам художественного руководителя ЦТМ Евгения Пыхтина, режиссерская лаборатория современной драматургии – это "значимый проект ЦТМ, направленный на выстраивание отношений со специалистами из других городов, работу со зрителями и обновление театра: появляются новые названия в афише, новые лица, актерские дуэты".

Проект реализуется при поддержке Школы-студии МХАТ и театра "Современник".

СПРАВКА:

Результатом первой лаборатории, которая состоялась в 2017 году, стало появление в афише театра спектаклей "Кодекс курильщика" (драматург Константин Стешик, режиссер Иван Комаров) и "Пилорама плюс" (драматург Наталья Милантьева, режиссер Павел Данилов). Второй, прошедшей в 2018 году, – постановок "Сосед" (драматург Павел Пряжко, режиссер Евгений Маленчев), "Во всем виноват Вайнштейн" (драматург Светлана Петрийчук, режиссер Родион Барышев) и "Колхозница и Рабочий"(драматург Михаил Чевега, режиссер Бениамин Коц).

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