Более 600 млн рублей выделено на подготовку к созданию террасного парка в Почаинском овраге Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Субсидия в размере 639,3 млн рублей предоставлена администрации Нижнего Новгорода из областного бюджета для создания террасного парка в Почаинском овраге. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии, на которой рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

Он рассказал, что в ближайшие дни администрация города объявит электронный конкурс по поиску подрядчика для проведение проектно-изыскательских работ. На эти цели выделено 90 млн рублей. Затем в 2022 году планируется разработка рабочей документации (28 млн рублей). После того, как проектно-сметная документация пройдет Госэкспертизу, еще 548,8 млн рублей будет направлено на выкуп земельных участков и зданий, которые находятся на данной территории, и выплату авансов на проведение работ.

Ранее сообщалось, что техническое задание для проектирования уже готово. В частности, при реконструкции оврага планируется укрепление склонов и восстановление магистрального коллектора. Как один из вариантов обсуждается возможность выведения засыпанной ранее реки Почайна на поверхность. Также необходимо создание дорожно-тропиночной сети вдоль оврага и благоустройство территории с озеленением и ландшафтными работами. Рассматривается устройство пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой для обеспечения связности двух частей парка. Отдельное внимание уделяется близлежащей территории университетского сквера (между домами № 74 и 78 по ул. Ильинская).

Напомним, что на реконструкцию Почаинского оврага Нижнему Новгороду выделены средства инфраструктурного кредита.

Создание террасного парка в Почаинском овраге является частью проекта редевелопмента Започаинья. Ранее нижегородцам был представлен мастер-план планируемых работ. Необходимые для его создания исследования проводили АБ "Рождественка" и консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН".

Напомним также, что в этом году в Нижнем Новгороде появился Почаинский бульвар. Благоустройство велось за счет внебюджетных средств. Инвестором выступило ПАО "Русполимет".