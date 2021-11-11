Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Определяются места для установки новогодних елей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
26 ноября 2021 17:34  [119] Более 600 млн рублей выделено на подготовку к созданию террасного парка в Почаинском овраге
26 ноября 2021 15:31  [170] Доход Нижнего Новгорода от платных парковок в 2022 году ожидается в размере 100 млн рублей
26 ноября 2021 14:49  [179] Зарплаты работников электротранспорта планируется повысить в 2022 году
26 ноября 2021 10:11  [164] Доходы и расходы бюджета Дзержинска увеличены на 292,5 млн рублей
25 ноября 2021 16:15  [276] Анатолий Лесун: "Индексация пенсий говорит о том, что власти быстро реагируют на запросы населения"
25 ноября 2021 13:41  [217] Артем Кавинов: "Принятие бюджета по сути – это старт реализации наказов жителей"
25 ноября 2021 13:22  [261] Администрация Нижнего Новгорода не планирует привлекать дополнительных кредитов в 2022 году
25 ноября 2021 13:11  [219] Нулевые чтения бюджета на 2022 год состоялись в Гордуме Дзержинска
25 ноября 2021 11:36  [629] Проект бюджета на 2022 год в первом чтении принят в Нижегородской области
25 ноября 2021 11:17  [229] Более 84 млн рублей направлено на улучшение качества земель в Нижегородской области
Экономика

Более 600 млн рублей выделено на подготовку к созданию террасного парка в Почаинском овраге

26 ноября 2021 17:34  [119] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Субсидия в размере 639,3 млн рублей предоставлена администрации Нижнего Новгорода из областного бюджета для создания террасного парка в Почаинском овраге. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии, на которой рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

Он рассказал, что в ближайшие дни администрация города объявит электронный конкурс по поиску подрядчика для проведение проектно-изыскательских работ. На эти цели выделено 90 млн рублей. Затем в 2022 году планируется разработка рабочей документации (28 млн рублей). После того, как проектно-сметная документация пройдет Госэкспертизу, еще 548,8 млн рублей будет направлено на выкуп земельных участков и зданий, которые находятся на данной территории, и выплату авансов на проведение работ.

Ранее сообщалось, что техническое задание для проектирования уже готово. В частности, при реконструкции оврага планируется укрепление склонов и восстановление магистрального коллектора. Как один из вариантов обсуждается возможность выведения засыпанной ранее реки Почайна на поверхность. Также необходимо создание дорожно-тропиночной сети вдоль оврага и благоустройство территории с озеленением и ландшафтными работами. Рассматривается устройство пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой для обеспечения связности двух частей парка. Отдельное внимание уделяется близлежащей территории университетского сквера (между домами № 74 и 78 по ул. Ильинская).

Напомним, что на реконструкцию Почаинского оврага Нижнему Новгороду выделены средства инфраструктурного кредита. 

Создание террасного парка в Почаинском овраге является частью проекта редевелопмента Започаинья. Ранее нижегородцам был представлен мастер-план планируемых работ. Необходимые для его создания исследования проводили АБ "Рождественка" и консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН".

Напомним также, что в этом году в Нижнем Новгороде появился Почаинский бульвар. Благоустройство велось за счет внебюджетных средств. Инвестором выступило ПАО "Русполимет". 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Почаинский овраг Проектирование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph