Конкурс на разработку проекта террасного парка в Почаинском овраге могут объявить уже в этом году Общество

Почаинский овраг. Фото 2017 года Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурс на разработку проекта террасного парка в нижегородском Почаинском овраге могут объявить уже в этом году. Об этом стало известно 9 ноября в ходе круглого стола по теме преобразований территории.

На реконструкцию Почаинского оврага Нижнему Новгороду выделены средства инфраструктурного кредита. На сегодняшний день администрация города при сопровождении правительства подготовила техническое задание на проектирование, которое проходит согласование. Правительство вносит изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки, чтобы парк официально стал зеленой зоной.

Как в ходе мероприятия отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, крайне важно грамотно составить ТЗ с учетом мнений профессионального сообщества. Также правильным является привлекать экспертов в различных областях городского развития для контроля на этапе проектных работ и надзора за реализацией проекта.

"Мне важно было на этом этапе собрать мнения неравнодушных людей. После корректировки и проверки технической документации город будет объявлять торги. Очень бы хотелось, чтобы они состоялись в этом году. Администрация Нижнего Новгорода делает для этого все возможное. Федеральные средства поступили в бюджет, они отмаркированы. У города есть полное право заключать контракт на проектирование. Не менее полугода уйдет на создание проекта. Реализация — с середины 2022 года до конца 2023 года. Это наш оптимистичный прогноз", - рассказала НИА "Нижний Новгород" Марина Ракова.

Создание террасного парка в Почаинском овраге является частью проекта редевелопмента Започаинья. Ранее нижегородцам был представлен мастер-план планируемых работ. Необходимые для его создания исследования проводили АБ "Рождественка" и консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН".

На основе этого были сформулированы основные задачи, которые подрядчику нужно будет учесть при проектировании. В частности, при реконструкции оврага планируется укрепление склонов и восстановление магистрального коллектора. Как один из вариантов обсуждается возможность выведения засыпанной ранее реки Почайна на поверхность. Также необходимо создание дорожно-тропиночной сети вдоль оврага и благоустройство территории с озеленением и ландшафтными работами. Рассматривается устройство пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой для обеспечения связности двух частей парка. Отдельное внимание уделяется близлежащей территории университетского сквера (между домами № 74 и 78 по ул. Ильинская).

"Это основные пять задач. Но пока мы не получим геологию (она здесь ключевая при принятии решений), мы не сможем двигаться дальше и говорить о каких-то конкретных видах работ. Запроектировать "прокол" под Лыковой дамбой нужно, а вот сможем ли мы вытянуть это решение финансово — будем определяться, когда пройдем экспертизу и получим сметную стоимость всех видов работ", - пояснила Марина Ракова.

Участники круглого стола представили свое видение Почаинского оврага, каким он будет после реконструкции. Так ландшафтный архитектор Ольга Воронина отметила важность "выпуска" реки Почайны на поверхность. Она считает, что возможно направить ее таким образом, чтобы она не заходила на территорию над коллекторами. Обязательным, по ее мнению, является установка системы очистки воды, поскольку на этой территории собираются стоки. Также архитектор предлагает сделать акцент на озеленении и сформировать дендрологическую коллекцию.

Эколог Асхат Каюмов обратил внимание, что после выведения из коллектора река станет федеральным водным объектом и будет подпадать под природоохранное законодательство. И это нужно учитывать. Он также рекомендовал высадить в овраге как можно больше деревьев для улучшения общей экологической ситуации в исторической части города. Кроме того, эксперт предложил создать общественный совет, который будет контролировать работы по благоустройству.

Председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России Зоя Рюрикова представила участникам круглого стола результаты историко-социальных исследований, проведенных в 2018 году. Она отметила, что важно помнить историю репрессий, и предложила создать в овраге мемориальный сад. Также она добавила, что Лудильный переулок — место сбора молодежи, и об этом также не стоит забывать. Например, на территории парка может быть создана сцена, а склоны оврага зимой можно использовать для катания на лыжах.

В свою очередь нижегородец Евгений Кудельников поделился мнением, что должна быть связь между благоустроенными общественными пространствами, позволяющая пройти и проехать на велосипеде вдоль всего оврага и далее.

Доцент кафедры экологии и природопользования Александр Иванов считает, что территория в перспективе может получить статус геопарка ЮНЭСКО, т. к. отражает формирование рельефа. По его мнению, парк станет важным местом для проведения научных исследований.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде появился Почаинский бульвар. Благоустройство велось за счет внебюджетных средств. Инвестором выступило ПАО "Русполимет". Создание бульвара стало первым шагом к реализации мастер-плана редевелопмента Започаинья.