Юрий Шалабаев вручил медали нижегородским добровольцам Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Церемония награждения "Добро в Нижнем" состоялась в Нижнем Новгороде в преддверии Дня добровольца. Глава города Юрий Шалабаев вручил юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" участникам добровольческих, общественных и благотворительных организаций.

Градоначальник отметил, что переоценить труд добровольцев невозможно, особенно в существующих условиях пандемии.

"Они помогают во всём - дежурят на постах, доставляют продукты нуждающимся, помогали и продолжают помогать медикам", - сказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, мэр Нижнего Новгорода отметил эффективность совместной работы волонтёров и администрации города по разным направлениям и проектам. Он заверил, что это взаимодействие будет продолжено в будущем.

На церемонии награждения памятными медалями были отмечены 26 человек в 4 номинациях:

- "Послы доброй воли" в области социального служения,

- "Смелые сердцем" в области социального волонтёрства, медицинской помощи и помощи в период пандемии,

- "Наши Победы" в областях патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, поиска пропавших и спасения жизней, а также в области экологического просвещения,

- "Навигаторы добра" в области развития добровольчества в школах, вузах и ссузах.

Так, наградами были отмечены представители следующих организаций: Фонда "НОНЦ", "Земля Нижегородская", "Жизнь без границ", "Открытые двери", НРБООИ "Забота", "Территория добра", Волонтёров Победы Нижегородской области, Российского движения школьников, ассоциации детского движения Нижегородской области, волонтёрского движения Нижегородской епархии, АНО "Достижение", поисково-спасательного центра "Рысь", инновационного центра "Сияние", Российских студенческих отрядов, Российского союза молодежи, российского военно-историческое общества в Нижегородской области, Юнармии, АНО "Меняющие мир", РСВА "Наследие".

Как рассказала номинантка в категории "Смелые сердцем" Любовь Трефилова, которая является региональным координатором штаба волонтёров-медиков, "волонтёр в первую очередь думает о людях, которым нужна помощь, а потом уже о себе. Наш девиз - "Кто, если не мы?". Волонтёры помогают человеку ради какого-то высшего блага. Это является философией их жизни, определяет характер. По-другому мы просто не можем".

Руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина добавила, что в Нижнем Новгороде насчитывается свыше 7 800 добровольцев.

"Очень важно, что администрация города Нижнего Новгорода видит и отмечает работу общественных организаций, реализацию полезных социальных проектов, поддерживает инициативы. За плечами представителей организаций, которых награждали сегодня, есть реальные результаты работы в социальной сфере, которые положительно повлияли на жизнь многих людей. Мы благодарим за внимание к нашей деятельности и надеемся на дальнейшую поддержку" - заключила Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области все волонтёрские организации объединились для помощи жителям региона в сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Добровольцы оказывают помощь людям, которые соблюдают самоизоляцию.