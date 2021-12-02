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Спорт

"Торпедо" уступило "Динамо" с минимальным отрывом

05 декабря 2021 14:38  [81] Спорт

Фото: пресс-служба клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ХК "Торпедо" уступил "Динамо" с минимальным отрывом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 4 декабря в КРК "Нагорный".

Итог матча: "Торпедо" (Нижний Новгород) — "Динамо" (Рига) — 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Судьи: Е.Кочетов, С.Раминг; А.Понамаренко, Е.Стрельцов.

Торпедо: Тихомиров; Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров; Демидов — Турбин, Чехович — Хривик — И.Федотов; Мишарин — Ганюшкин, Веряев — Белевич — Тянулин; Венгрыжановский, Ураков — Михеев — Почивалов, Бутенко.

Голы: 0:1 — Шинкарук (Пуарье) — 7:05, 1:1 — Миле (Жафяров) — 16:47, 1:2 — Бунцис (Зиле, Шваненбергс) — 17:17, 2:2 — Чехович (Пайгин, Михеев) — 29:02 (мен.), 2:3 — Карьялайнен (Червени) — 39:05, 3:3 — Чехович (Веряев) — 49:01, 3:4 — Дарзиньш — 65:00 (победный буллит).

Штраф: 10 (Миле, Агостино, Мишарин, Чехович, Михеев — по 2) — 4.

"Нужно отдать должное сопернику. Была обоюдоострая игра. Мы не забили свои моменты, ну а буллиты – это всегда лотерея. Мы проигрывали "0:2", показали характер и сравняли, но все равно уступили. Будем делать выводы и двигаться дальше. Рижское "Динамо" всегда качественно играет в пас и очень хорошо владеет шайбой. Мы были к этому готовы, но все равно не смогли переломить игру соперника. Ну и нужно больше работать над зоной обороны. Мы многое отрабатываем на тренировках, но игра не всегда складывается по намеченному шаблону", - сказал капитан "Торпедо" Зият Пайгин.

"Где-то пока у нас не идет... Если в прошлом сезоне забивали голы на любой вкус, то сейчас очень часто попросту "не прет". Но нужно пережить этот момент, работать, доказывать состоятельность своей игрой, больше ловить на себя шайб и помогать вратарям. И тогда все получится. Мы играем ради болельщиков, и не хочется их разочаровывать. Мы работаем, стараемся, прекрасно все понимаем. Нужно просто перетерпеть это время", - резюмировал он.

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Теги:
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