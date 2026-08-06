Нижегородское «Торпедо» отправилось на предсезонные сборы Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» отправилось на предсезонный сбор, где продолжит подготовку к чемпионату КХЛ сезона 2026/2027. Подопечные Алексея Исакова продолжат работу на спортивной базе в Городецком районе.

Игроки вышли из отпуска 1 августа. В первые дни месяца они прошли полное медицинское обследование, после чего приступили к тренировкам в полном составе.

На сбор отправились четыре вратаря, 21 защитник и 13 нападающих. При этом в «Торпедо» вернулись девять хоккеистов, которые начинали подготовку в пензенском «Дизеле».

В состав команды на сбор вошли четыре вратаря — Дмитрий Дагестанский, Денис Костин, Марат Сабитов и Дмитрий Шугаев.

Защитниками заявлены Максим Агафонов, Дмитрий Бреус, Александр Яценко, Скутер Брики, Матвей Поляков, Александр Дрягилев, Глеб Пугачёв, Даниил Журавлев, Кирилл Свищёв, Никита Камалов, Даниил Сероух, Богдан Конюшков, Егор Соколов, Роберт Нарделла, Владимир Ткачев, Егор Никитин, Виктор Федоров, Александр Пелевин, Владислав Фирстов, Антон Сизов и Никита Шавин.

В линии нападения будут работать Андрей Белевич, Майкл Веккьоне, Егор Виноградов, Михаил Воробьев, Руслан Газизов, Амир Гараев, Игорь Гераськин, Сергей Голоднюк, Сергей Гончарук, Павел Красковский, Артём Мисников, Тимур Муханов и Александр Яремчук.

Впереди у нижегородцев три контрольных матча. Сейчас на новой «Volga Арене» проходит выездная инспекция. Если ее результаты окажутся положительными, первый контрольный матч против московского «Динамо» состоится именно там, однако без зрителей.

18 августа автозаводцы сыграют на выезде с ярославским «Локомотивом», а 20 августа встретятся со столичным «Спартаком». С 28 по 30 августа команда примет участие в Кубке мэра Москвы (6+).

Регулярный чемпионат «Торпедо» начнет 5 сентября гостевым матчем (6+) со «Спартаком» в Москве. Первый домашний матч сезона запланирован на 14 сентября — в Нижний Новгород приедет казанский «Ак Барс».

Ранее нижегородцам показали фото с трибун «Volga арены».