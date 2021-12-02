Вейк-парк планируется создать на Мещерском озере в Нижнем Новгороде в 2022 году

Рендер проекта, зона отдыха
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Кольцевой вейк-парк планируется создать на Мещерском озере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети Instagram.
Предполагается, что он откроется уже в мае 2022 года.
"Там можно будет покататься на водных лыжах, вейкборде. Также на территории парка - зоны отдыха, смотровая площадка и раздевалки", - написал на своей странице в соцсети ведущий видеогида "Нижний 800" Алексей Молев.
Согласно информации, в парке можно будет взять оборудование в аренду.
Отметим, что в Нижнем Новгороде функционирует вейк-парк в Сормовском районе. Особенностью нового парка является применение кольцевой, а не реверсивной лебедки при вейкбординге.
Напомним, о намерении открыть вейк-парк на Мещерском озере авторы проекта заявили в 2019 году в ходе экспертной сессии "Команды 800". По их мнению, комплекс будет способствовать развитию этого вида спорта и привлечет людей из соседних регионов. Одновременно там сможет тренироваться до 10 человек, средняя продолжительность пребывания в воде – 40 минут.
Ранее сообщалось, что компания "Экстремальные виды спорта" открыла парк активного отдыха на берегу Юрасовского озера на Бору. Основным видом спорта в парке станет вейкбординг. Для этого в парке созданы две реверсные и одна кольцевая лебедка.
СПРАВКА (Википедия):
Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.
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