Вейк-парк планируется создать на Мещерском озере в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Рендер проекта, зона отдыха Фото: из соцсети Instagram, rawakepark

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кольцевой вейк-парк планируется создать на Мещерском озере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети Instagram.

Предполагается, что он откроется уже в мае 2022 года.

"Там можно будет покататься на водных лыжах, вейкборде. Также на территории парка - зоны отдыха, смотровая площадка и раздевалки", - написал на своей странице в соцсети ведущий видеогида "Нижний 800" Алексей Молев.

(Вейкбординг, фото: Корпорация развития Нижегородской области)

Согласно информации, в парке можно будет взять оборудование в аренду.

Отметим, что в Нижнем Новгороде функционирует вейк-парк в Сормовском районе. Особенностью нового парка является применение кольцевой, а не реверсивной лебедки при вейкбординге.

Напомним, о намерении открыть вейк-парк на Мещерском озере авторы проекта заявили в 2019 году в ходе экспертной сессии "Команды 800". По их мнению, комплекс будет способствовать развитию этого вида спорта и привлечет людей из соседних регионов. Одновременно там сможет тренироваться до 10 человек, средняя продолжительность пребывания в воде – 40 минут.

Ранее сообщалось, что компания "Экстремальные виды спорта" открыла парк активного отдыха на берегу Юрасовского озера на Бору. Основным видом спорта в парке станет вейкбординг. Для этого в парке созданы две реверсные и одна кольцевая лебедка.

СПРАВКА (Википедия):

Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.