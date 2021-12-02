Исполнение нацпроектов на территории Нижнего Новгорода к концу года составит около 98% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Исполнение национальных проектов на территории Нижнего Новгорода к концу года составит около 98%. Об этом доложил депутатам глава города Юрий Шалабаев в ходе заседания Гордумы 14 декабря.

Он напомнил, что в городе в 2021 году реализуются шесть нацпроектов: "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Образование", "Демография", "Культура", "Экология". На это предусмотрено 3,8 млрд рублей. По информации Юрия Шалабаева, по состоянию на 1 декабря, уже исполнено 2,7 млрд рублей. К концу года ожидается исполнение в размере 3,75 млрд рублей.

В состав данных национальных проектов входят 13 федеральных проектов:

"Региональная и местная дорожная сеть"

На его реализацию предусмотрено 934 млн рублей, на 1 декабря исполнено 761,5 млн рублей. Юрий Шалабаев отметил, что на сегодняшний день готовность объектов уже составляет 100%. По его словам, в этом году в нормативное состояние были приведены 30 участков автомобильных дорог и авансирован 1 объект, который перейдет на 2022 год. Сейчас ведется расчет с подрядчиками.

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

В рамках проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36,6 млн рублей. Несмотря на то, что сейчас исполнение равно нулю, к 31 декабря оно составит 100%.

"Шесть светофорных объектов на Нижневолжской набережной в настоящее время модернизируются. Приемка и оплата работ полностью завершится до конца года. 37 светофоров запроектированы с целью их модернизации в 2022 году. Сейчас разработанная проектно-сметная документация проходит экспертизу в Нижегородсмете", - пояснил Юрий Шалабаев.

Глава города подчеркнул, что опыт крупных городов мира показывает, что проблему загруженности дорог нельзя решить только строительством и ремонтом магистралей. Для эффективной регуляции транспортного потока необходимо внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая помогает более эффективно эксплуатировать транспортную сеть, используя информационные, коммуникационные и управленческие технологии, встроенные в транспортное средство или дорожную инфраструктуру.

"Создание такой системы предусмотрено в рамках проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В настоящее время система интеллектуальной транспортной сети находится в стадии разработки на уровне региона, но город Нижний Новгород в рамках данного проекта уже осуществляет модернизацию светофоров. Конструктив модернизированных светофоров учитывает возможность подключения к ИТС. Таким образом, мы работаем на опережение", - сказал он.

"Жилье"

Исполнение проекта на 1 декабря составило 156,8 млн рублей из 316 млн рублей. До конца года город надеется исполнить его полностью.

Юрий Шалабаев рассказал, что в рамках реализации проекта сейчас продолжается строительство школы на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха". По его словам, сейчас готовность объекта - 11%. Школа будет сдана в 2022 году.

Кроме того, в этом году предусмотрено строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк".

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

По словам главы города, этот федеральный проект имеет большое значение для города, поскольку порядка 30% домов 5 и 6 категории (с высоким износом, но не аварийные).

На реализацию проекта в этом году выделено 416,7 млн рублей, на 1 декабря исполнение составляло 185 млн рублей. К концу года ожидается исполнение в 388 млн рублей или 93%.

"Основной причиной ежегодного неполного исполнения этого проекта является отказ собственников жилья от получения возмещения, собственники идут в суд", - пояснил он.

Всего в этом году будет расселено больше 6 тысяч кв.м. жилья.

"Формирование комфортной городской среды"

На проект заложено 818 млн рублей, на 1 декабря исполнено 611 млн рублей. По итогам года администрация планирует освоить данные средства в полном объеме.

В этом году в рамках проекта было благоустроено 32 общественных пространства и 52 двора, в том числе 14 – за счет средств экономии по итогам конкурсных процедур. Еще по пяти объектам работы находятся на завершающей стадии.

"В выборе территорий для благоустройства активное участие принимают жители города посредством процедуры общественных обсуждений. Причем интерес граждан к данному проекту растет из года в год. Проект являет собой убедительный пример того, как инициатива администрации города находит полное понимание и поддержку у населения", - отметил Юрий Шалабаев.

"Чистая вода"

На реализацию проекта, связанного с обеспечением населения питьевой водой, было выделено 20 млн рублей. На сегодняшний день проект исполнен полностью. Речь идет о строительстве водопровода в деревне Новопокровское. Работы будут проводиться три года. Сейчас, по словам Юрия Шалабаева, они идут без отставаний.

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

На реализацию данного проекта были выделены бюджетные ассигнования в сумме 706,77 млн рублей. На 1 декабря исполнено 626,5 млн рублей, к концу года ожидается - 100%.

Речь идет о строительстве 10 детских садов в рамках проекта. Как отметил мэр, в текущем году было введено в эксплуатацию детское дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в ЖК "Гагаринские высоты", строительство которого начали в 2020 году. Сейчас ведется лицензирование объекта.

Юрий Шалабаев выразил надежду, что до конца года будут сданы еще пять детсадов. Строительство 4 детсадов также близится к завершению. Подрядчик детского сада на ул. Молитовской обанкротился, поэтому сроки ввода перенесены на март-апрель. Сейчас заключен новый контракт на работы.

"Современная школа"

На реализацию данного проекта были заложены средства в размере 111,5 млн рублей. На 1 декабря исполнено 48 млн рублей, при этом к 31 декабря ожидается 100% исполнение.

Глава города рассказал, что в рамках проекта на базе школы №88 "Новинская" и №146 в Нижнем Новгороде созданы два центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". Центры представляют собой универсальные кабинеты для малокомплектных школ, оснащенные компьютерным и лабораторным оборудованием для изучения "Технологии", "Основ безопасности жизнедеятельности" и "Информатика".

Как отметил мэр, также в рамках проекта осуществляется строительство пристроев к школам №168 и №117.

"Успех каждого ребенка"

Объем средств, привлекаемый в город с учетом необходимого софинансирования в 2021 году составил 260,9 млн рублей. На 1 декабря было исполнено 232 млн рублей. Ожидаемое исполнение - 100%.

В рамках реализации проекта нижегородским школьникам от 5 до 18 лет в этом году было выдано 131 868 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования.

"Сертификат - это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может посещать любые лицензированные кружки или секции дополнительного образования, размещенная на сайте Навигатора дополнительного образования, за счет бюджета. Это не документ, который нужно носить с собой, а электронная запись в информационной системе. Номинал сертификата– бюджетные деньги, которые можно потратить только на оплату кружка или секции", - сказал глава города.

"Цифровая образовательная среда"

Исполнение проекта на 1 декабря составила 39,3 млн рублей из 65,7 млн рублей. До конца года ожидается исполнение - 100%.

В рамках реализации проекта в 77 нижегородских школах до конца года будет выполнен ремонт в классах информатики в соответствии с единым дизайн-проектом.

"Работы выполняются в соответствии с планом и будут полностью завершены до конца 2021 года", - отметил мэр.

"Культурная среда"

На его реализацию предусмотрено 15 млн рублей, на 1 декабря исполнено 6,4 млн рублей. Ожидается, что все средства будут освоены

В рамках проекта проводится модернизация Центральной районной библиотеки им. Ф.М. Достоевского Канавинского района и библиотеки им. А.С. Попова Приокского района. Работы будут завершены до конца текущего года. По словам Юрия Шалабаева, в результате модернизации библиотеки приобрели новый современный формат.

"Отремонтированные помещения с различными творческими зонами будут играть роль точки притяжения с возможностью для молодежи проводить встречи с интересными людьми разных профессий, получить консультации специалистов. Кроме того, в рамках нацпроекта обеспечен доступ к ресурсу "Национальная электронная библиотека", которая сейчас приобретает особую значимость. Количество обращений к ее ресурсам возросло более чем в 10 раз. Фонд "Национальной электронной библиотеки" превысил 5 млн изданий", - добавил Юрий Шалабаев.

"Чистая страна"

Средства на реализацию данного федерального проекта освоены полностью - в размере 7,6 млн рублей.

Юрий Шалабаев рассказал, что проект призван ликвидировать конкретные свалки, поставить мусорный контейнер по конкретному адресу.

"На эти средства разработана проектно-сметная документация по рекультивации двух земельных участков, занятых свалкой, на улице Заовражной и Московском шоссе у дома 473. Работы по рекультивации запланированы на 2022 год", - сказал он.

"Оздоровление Волги"

На 1 декабря исполнены ассигнования в размере 20 млн рублей, предусмотренные в рамках федерального проекта "Чистая вода". Всего предусмотрено 108 млн рублей.

Речь идет о проведении работ на станциях "Слудинская" (техническая готовность 99%) и "Малиновая гряда" (70%). По словам Юрий Шалабаева, к концу года исполнение составит почти 100%. Сейчас подрядчик занимается внесением изменений в проектную документацию.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода единогласно признали исполнение нацпроектов надлежащим.