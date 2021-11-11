Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" получил заключение инспекции госстройнадзора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, сейчас поданы все необходимые документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, затем начнётся процедура лицензирования.

Данный детсад представляет собой трехэтажное здание. Он рассчитан на 12 групп (4 группы для детей раннего возраста, 2 группы – младшего возраста, 2 группы – среднего возраста, 2 группы – старшего возраста и 2 группы – подготовительного возраста), внутри расположен бассейн.



Рядом с детским садом на проспекте Гагарина в 2020 году завершилось строительство школы № 34, рассчитанной на 675 мест. Школа и детский сад станут единым образовательным пространством.

Напомним, что детсад строился с отставанием по графику. Его планировалось сдать еще в декабре 2020 года, но в итоге он был построен только в сентябре 2021 года.

Ранее глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов, где ведется строительство детских садов, контролировать работу подрядчиков и проверять степень готовности объектов.