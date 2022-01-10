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Бизнес

Выручка резидентов технопарка "Анкудиновка" выросла до 26 млрд рублей

01 февраля 2022 12:47  [111] Бизнес
Здание технопарка Анкудиновка

Здание технопарка Анкудиновка

Фото: Минцифры РФ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Выручка резидентов нижегородского технопарка "Анкудиновка" за 2021 год выросла на 20% и составила 26 млрд рублей. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Напомним, технопарк "Анкудиновка" – центр развития инновационного предпринимательства Нижегородской области. Там работают региональные представительства Сколкова и Фонда содействия инновациям (ФСИ). На сегодняшний день в технопарке размещены 39 компаний-резидентов. При этом площади заполнены на 94%.

Андрей Саносян рассказал, что в течение прошлого года резиденты "Анкудиновки" привлекли более 2 млрд рублей инвестиций - средств учредителей и господдержки в виде различных грантов и субсидий. Причём в технопарке поддержку могут получить не только резиденты, но и все инновационные проекты региона. В 2021 году только по линии ФСИ нижегородские компании получили более 320 млн рублей грантовой поддержки.

Глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов отметил, что одно из важных направлений работы технопарка – координация работы районных бизнес-инкубаторов, поскольку он выявляет и тиражирует лучшие муниципальные практики. Кроме того, технопарк проводит различные курсы для предпринимателей по актуальным темам.

Как сообщил Тимур Радаев, руководитель Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора (управляющей компании технопарка), одна из важных задач на 2022 год – активное привлечение районных предпринимателей к получению федеральной поддержки. В частности, они смогут получить от ФСИ гранты до 30 млн рублей на создание, развитие и коммерциализацию инновационных проектов.

Напомним, выручка резидентов нижегородских муниципальных бизнес-инкубаторов за 2021 год составила почти 900 млн рублей.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в реализацию проектов резидентов Территорий опережающего социально-экономического развития в Нижегородской области за год составил около 770 млн рублей.

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Теги:
Инвестиции Нацпроект Технопарк
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