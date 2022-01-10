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Общество

Более 8 тысяч вызовов поступило на горячую линию по коронавирусу за прошедшие сутки в Нижегородской области

02 февраля 2022 11:12  [199] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 8 тысяч вызовов поступило на горячую линию по коронавирусу 1 февраля в Нижегородской области. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, чаще всего нижегородцы спрашивают, когда можно вызвать врача на дом ребенку и как получить бесплатные медикаменты.

При болезни ребенка министр посоветовал вызывать врача на второй день после начала симптомов, а до его прихода сбивать температуру выше 38,5 градусов и купировать болевые ощущения. Если болеют маленькие дети, то доктора следует вызывать при первых же симптомах. Рекомендация при болезни взрослых - вызов врача на 2-3 день после начала симптомов.

Также Давид Мелик -Гусейнов напомнил, что медиков можно вызывать и через мессенджеры, если возникают трудности при дозвоне в больницы. Номера опубликованы на сайтах медучреждений. При невысокой температуре можно самостоятельно прийти в поликлинику и сделать там ПЦР-тест.

"Лекарства в поликлиниках есть. Но если болезнь проходит в легкой форме, то нагружать организм сильными препаратами не надо. Каждый лекарственный препарат имеет противопоказания — нельзя забывать об этом. Врачи стараются назначать препараты тем, кому это показано", — отметил министр.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал про лечение ОРВИ и "Омикрона".

Напомним, что 1147 случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 1 февраля. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 254 231 человек.

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Теги:
Здоровье Коронавирус Медицина и здоровье
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