Более 8 тысяч вызовов поступило на горячую линию по коронавирусу за прошедшие сутки в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Более 8 тысяч вызовов поступило на горячую линию по коронавирусу 1 февраля в Нижегородской области. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, чаще всего нижегородцы спрашивают, когда можно вызвать врача на дом ребенку и как получить бесплатные медикаменты. При болезни ребенка министр посоветовал вызывать врача на второй день после начала симптомов, а до его прихода сбивать температуру выше 38,5 градусов и купировать болевые ощущения. Если болеют маленькие дети, то доктора следует вызывать при первых же симптомах. Рекомендация при болезни взрослых - вызов врача на 2-3 день после начала симптомов. Также Давид Мелик -Гусейнов напомнил, что медиков можно вызывать и через мессенджеры, если возникают трудности при дозвоне в больницы. Номера опубликованы на сайтах медучреждений. При невысокой температуре можно самостоятельно прийти в поликлинику и сделать там ПЦР-тест. "Лекарства в поликлиниках есть. Но если болезнь проходит в легкой форме, то нагружать организм сильными препаратами не надо. Каждый лекарственный препарат имеет противопоказания — нельзя забывать об этом. Врачи стараются назначать препараты тем, кому это показано", — отметил министр. Ранее Давид Мелик-Гусейнов Более 8 тысяч вызовов поступило на горячую линию по коронавирусу 1 февраля в Нижегородской области. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, чаще всего нижегородцы спрашивают, когда можно вызвать врача на дом ребенку и как получить бесплатные медикаменты. При болезни ребенка министр посоветовал вызывать врача на второй день после начала симптомов, а до его прихода сбивать температуру выше 38,5 градусов и купировать болевые ощущения. Если болеют маленькие дети, то доктора следует вызывать при первых же симптомах. Рекомендация при болезни взрослых - вызов врача на 2-3 день после начала симптомов. Также Давид Мелик -Гусейнов напомнил, что медиков можно вызывать и через мессенджеры, если возникают трудности при дозвоне в больницы. Номера опубликованы на сайтах медучреждений. При невысокой температуре можно самостоятельно прийти в поликлинику и сделать там ПЦР-тест. "Лекарства в поликлиниках есть. Но если болезнь проходит в легкой форме, то нагружать организм сильными препаратами не надо. Каждый лекарственный препарат имеет противопоказания — нельзя забывать об этом. Врачи стараются назначать препараты тем, кому это показано", — отметил министр. Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал про лечение ОРВИ и "Омикрона". Напомним, что 1147 случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 1 февраля. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 254 231 человек.

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