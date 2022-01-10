Зона отдыха "Березовая роща" в Канавинском районе будет благоустроена за 16 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зона отдыха "Березовая роща" в Канавинском районе будет благоустроена за 16 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчик для выполнения работ будет определен уже 14 марта. Стоимость благоустройства общественной территории оценивается в 16,2 млн рублей.

В зоне отдыха будут разбиты газоны, установлены урны, туалеты, скамейки и малые архитектурные формы, оборудованы детские и спортивные площадки. Также планируется восстановить скульптуру "Крокодил".

Исполнитель должен выполнить работы до 15 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей было выделено на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова