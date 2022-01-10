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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Нижегородский минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин от коронавируса

05 марта 2022 14:53  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министерство здравоохранения Нижегородской области назвало количество вакцин от коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно информации, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".

Также доступно 9 982 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и 440 комплектов детской вакцины "Спутник М". 

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса. Также вакцинацию прошли более 1,4 тысячи подростков.

Напомним, что в Нижегородской области 4 марта было зафиксировано около 3 тысяч случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 376 667 человек.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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