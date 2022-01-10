Нижегородский минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министерство здравоохранения Нижегородской области назвало количество вакцин от коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно информации, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".

Также доступно 9 982 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и 440 комплектов детской вакцины "Спутник М".

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса. Также вакцинацию прошли более 1,4 тысячи подростков.