Шесть человек задержаны в Нижнем Новгороде за инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат Происшествия

Здание УФСБ в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть человек задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в инсценировке ДТП с целью получения страховых выплат. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, задержаны были 5 нижегородцев и один гражданин ближнего зарубежья. Они выстроили схему инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат.

Обнаружить злоумышленников смогли при содействии сотрудника ГИБДД, который признался, что вносил в официальные документы заведомо ложные сведения относительно дорожно-транспортных происшествий.

В отношении обвиняемых были возбуждено уголовное дело по статьям 195.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и против сотрудника ГИБДД по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

Ранее сообщалось, что мошенничество по договорам страхования недвижимости пресечено в Нижегородской области.