Более 200 вынужденных переселенцев из Донбасса посетили нижегородский зоопарк Общество

Фото: сайт епархии

Более 200 вынужденных переселенцев из Донбасса посетили нижегородский зоопарк. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Согласно информации, 20 марта вынужденные переселенцы из Донбасса, проживающие в пунктах временного размещения, расположенных в Нижегородской области, посетили зоопарк "Лимпопо".

Отмечается, что зоопарк посетили 245 вынужденных переселенцев, большинство из которых — дети.

В мероприятии принимали участие митрополит Георгий, руководитель организационного отдела епархии протоиерей Александр Малафеев, благочинный Московского округа и руководитель епархиального отдела по делам молодежи иерей Андрей Бандин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерей Филипп Измайлов, директор зоопарка Владимир Герасичкин. Мероприятие было организовано Нижегородской епархией по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Перед началом экскурсии глава Нижегородской митрополии поприветствовал вынужденных переселенцев. Он отметил, что в сложных условиях, в которых они оказались, очень важно иметь возможность получить утешение, в том числе в таком месте. Затем участники экскурсии осмотрели зоопарк и покормили животных.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область уже прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети. В ближайшее время регион примет еще около тысячи беженцев.

По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приёма предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтёров для помощи беженцам.

С 22 февраля Нижегородской области введён режим повышенной готовности в связи с прибытием переселенцев с Донбасса.