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Бизнес

Накопительный счет банка "Открытие" вновь признан одним из самых выгодных на рынке

06 апреля 2022 12:52  [103] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Накопительный счет банка "Открытие" вновь признан одним из самых выгодных на рынке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, накопительный счет сохранил лидирующие позиции на банковском рынке и снова вошел в топ-3 рейтинга лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру по итогам апреля 2022 года.

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали накопительные счета 100 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались реальный ежемесячный доход на остаток средств счета, периодичность и условия начисления процентов, условие изменения ставки в течение срока счета, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счета, набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление, а также надежность и значимость банка на рынке.

По всем этим параметрам накопительный счет "Копилка" банка "Открытие" вошел в тройку лучших на рынке. "Копилка" предлагает ставку 19% годовых для всех категорий клиентов. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на "Копилку" производится ежемесячно.

Накопительный счет "Копилка" можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия". Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

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Теги:
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