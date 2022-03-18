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Культура и отдых

Турпоток в Нижний Новгород в прошлом году увеличился почти вдвое

25 апреля 2022 12:57  [54] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Туристический поток в Нижний Новгород в прошлом году увеличился почти вдвое по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин.

Так, 2021 году Нижний Новгород посетили более 1 млн человек, а в 2020 – 416 тысяч. При этом, в 2019 году в столице Приволжья побывали 734 тыс.туристов, а в 2018 году – 635 тыс.

Как пояснил Симагин, в 2020 году снижение турпотока было обусловлено эпидемической ситуацией.

Согласно информации, в 2021 году экскурсионный марафон "Весь Нижний – твой" посетили 1,5 тыс. человек, а финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" собрал около 300 участников. Фестиваль граффити посетили 1 тыс. экскурсантов, фестиваль народных художественных промыслов "Секреты мастеров" – 14,5 тыс. человек, а новогоднюю "Горьковскую ярмарку 800" - порядка 40 тыс. гостей.

Также в Нижнем Новгороде были созданы новые проекты для детского туризма. Так, например, цикл экскурсионных туров для маленьких туристов "Посмотри на Нижний 800" смогли оценить 2,5 тыс. школьников из 60 регионов России.

Согласно информации, в прошлом юбилейном году нижегородские мероприятия завоевали четыре гран-при на всероссийских конкурсах: в номинациях "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства", "Лучшее туристическое событие в гибридном формате", "Лучшее MICE событие в области туризма" и "Лучшее молодёжное туристическое событие".

Кроме того, по данным департамента развития предпринимательства, около 1,2 тыс. городских волонтёров помогли организовать 180 различных мероприятий, в которых приняли участие более 270 тыс. человек.

Среди новых туристических сервисов Александр Симагин отметил запуск пилотного проекта City Sightseeing и сервисов индивидуальной мобильности, разработку аудиогида и чат-ботов для трамвайных маршрутов № 2 и 11.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев встретился с 40 туроператорами из 12 регионов России, которые посетили центральные улицы Нижнего Новгорода, Ярмарку, Стрелку, парк "Швейцария", крупнейшие музеи и презентации актуальных туристических проектов и маршрутов. На основе этого они создадут свои экскурсионные программы, которые предложат жителям своих городов.

Ранее сообщалось, что почти 39 млн рублей будет направлено на развитие туризма в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Туризм
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