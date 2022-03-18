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Магазины сети "Ашан" продолжат работу в Нижегородской области. Об этом сообщает Госинспекция труда по региону.
Согласно информации, в ответ на предостережение ведомства в ООО "Ашан" заявили, что магазины продолжают свою деятельность, а ликвидация, приостановка деятельности или объявление простоя не планируются.
Ранее сообщалось, что Госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан".
Также напомним, что магазины Metro Cash & Carry продолжат работу в Нижнем Новгороде.
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