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Культура и отдых

Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 9-10 июля

07 июля 2022 17:37  [544] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 9-10 июля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Так, 10 июля в 18:00 в Кремлевском концертном зале пройдет концерт классической музыки в рамках фестиваля "Школа славы", посвященного 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Дирижером и солистом концерта будет заслуженный артист России, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев. Вход осуществляется по предварительной регистрации, число мест ограничено.

В арт-кластере "Красная Слобода" 9 июля в 22:00 пройдет вечеринка "Столица закатов. После заката", организованная в содружестве с кинофестивалем  «Горький fest». Хедлайнером вечера станет группа Tesla Boy — электропоп-проект Антона Севидова. Вход на мероприятие строго 18+, билеты доступны по ссылке.

9 июля с 15:00 до 22:00 в сквере Свердлова состоится Salut Музыка в рамках программы "Столица закатов. Искра", где гостей мероприятия ждут зоны с баром и шезлонгами, тату и росписью на одежде и диджей-сеты. Вход свободный.

10 июля с 00:00 до 3:00 в бургерной "Салют" пройдет концерт от KLM — клуба любителей музыки. Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

Продолжается и традиционная часть фестиваля "Столица закатов. Соло на закате" на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

9 июля с 20:00 до 21:00 на Нижневолжской набережной выступит вокалистка Регина Сорокина, а в то же время на Стрелке нижегородцы могут послушать группу NizhnyNovgorodBand.

10 июля с 18:00 до 22:00 около Речного вокзала на Нижневолжской набережной пройдет танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.

В тот же день с 20:00 до 21:00 на площади Сенная выступит кавер-группа ONE LOVE, а в это же время на набережной Федоровского - дуэт виниловых диджеев "Две стороны".

Ранее сообщалось, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Концерты Фестиваль
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