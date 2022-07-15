Благоустройство сквера на улице Родионова будет завершено в начале августа Общество

Фото: Telegram-канал Ильи Лагутина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство сквера на улице Родионова будет завершено в начале августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Согласно информации, работы в сквере на улице Родионова у дома №23 завершены на 65%.

Как отметил Илья Лагутин, график работ был скорректирован из-за обильных дождей в мае. Осадки перенасытили почву влагой, что не позволило проводить работы по подготовке основания под дорожно-тропиночную сеть.

"Нужно было дождаться, чтобы почва просохла, дабы не повредить техникой почвенный слой. Надеюсь, что точность прогноза погоды на следующую неделю будет не 100%", - написал глава Нижегородского района (прим. ред. - на текущей неделе синоптики в Нижнем Новгороде прогнозируют дожди).

На данный момент на 90% выполнено устройство бортового камня и пешеходных дорожек. В среднем за день выкладывается 100 кв.м брусчатки. Также ведется ремонт ограждений и организация освещения, со стороны ЖК "Маяк" идет работа по подготовке основания под лестницу.

После завершения устройства дорожек подрядчик восстановит газон и установит малые архитектурные формы.

Кроме того, после завершения благоустройства на подходе от улицы Родионова к скверу будет демонтирована старая подпорная стенка и устроен тротуар.

Ранее сообщалось, что Лыкова дамба в Нижнем Новгороде будет благоустроена к октябрю 2022 года. Также к октябрю преобразят сквер на улице Провиантской.