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Общество

Сквер на улице Провиантской планируется обустроить к октябрю 2022 года

13 июля 2022 18:25  [97] Общество

Фото: Telegram-канал Ильи Лагутина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер на улице Провиантской планируется обустроить к октябрю 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Согласно информации, конкурс по выбору подрядчика работ в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам Решать!" уже объявлен.

Стоимость благоустройства составит 3,5 млн рублей. Подрядчика выберут 2 августа, а работы будут выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.

В сквере будут устроены пешеходные дорожки из гранитного отсева и установлены садовые кресла. Также будет разбит газон, организовано цветочное оформление, высажены новые деревья и кустарники. 

Напомним, что более 60 инициативных проектов "Вам решать!" реализуют в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
Благоустройство Сквер
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