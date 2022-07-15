Монолитные работы завершены на доме-долгострое в переулке Светлогорский Нижнего Новгорода

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Региональная дирекция по строительству сообщила о завершении монолитных работ на проблемном жилом комплексе в Светлогорском переулке в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, полностью завершены такие работы на подземной парковке и 17-этажной секции здания.
В настоящее время подрядная организация занимается ремонтно-восстановительными работами, монтажом светопрозрачных конструкций, кладкой наружных и внутренних стен. Рабочие также приступили к фасадным работам и монтажу сети коммуникаций.
Предыдущий застройщик данного ЖК - "Волго-Окский проект" - начал строить дом в 2005 году и должен был закончить в 2008 году, однако этого не произошло. В 2010 году застройщик был признан банкротом. Завершение строительства ЖК позволит восстановить права 102 дольщиков.
Ранее сообщалось, что cтроительство жилого комплекса "Университетский" завершится в Нижнем Новгороде в IV квартале 2021 года.
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