Нижегородский водоканал обеспечит водоснабжение и водоотведение на площадках новой застройки в Ольгино и Новинках Экономика

Более 24 км трубопроводов построит Нижегородский водоканал в рамках инфраструктурного проекта правительства Нижегородской области "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции "Малиновая гряда", а также проектирования и строительства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки".

"Развитие города в этом направлении является приоритетным, а освоение территорий требует опережающей и качественной прокладки коммуникаций, - отмечает генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков. – На данный момент ведутся инженерные изыскания, после чего перейдем к проектированию, а затем непосредственно строительству".

До конца 2023 года планируется проложить магистральный водопровод диаметром 700 мм и протяженностью около 9 км, самотечный и напорные коллекторы, общая длина которых превысит 15,2 км, также будет построена канализационная насосная станция. Глубина прокладки трубопроводов составит 3 и 4 метра соответственно. Так как большая часть трассы пролегает по незастроенным территориям, работы будут вестись открытым способом.

Кроме того, для обеспечения новых микрорайонов, а также социальных объектов питьевой водой высокого качества будет проведена реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда". Реализация этого проекта позволит избежать дефицита водопроводной воды в верхней части города Нижнего Новгорода, а также на застраиваемых территориях недалеко от Нижнего Новгорода в Богородском, Кстовском и Арзамасском направлениях.