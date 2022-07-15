Фестиваль юных инспекторов движения пройдёт в Нижнем Новгороде 30 и 31 июля Общество

Фото: с сайта 04.мвд.рф

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Фестиваль юных инспекторов движения пройдёт в Нижнем Новгороде 30 и 31 июля. Праздничное мероприятие для детей, родителей и педагогов будет посвящено безопасности дорожного движения. Об этом рассказали организаторы.

Посетить мероприятие смогут все желающие. Фестиваль будет организован в субботу и в воскресенье с 12:00 до 18:00 на площади перед Дворцом спорта "Нагорный" по адресу пр. Гагарина, 29.

Программу праздника подготовили Всероссийский центр развития художественного творчества при поддержке Минпросвещения РФ и ГИБДД.

Участники фестиваля "Волонтёр ЮИД" смогут попробовать себя в командной работе, расширят свой кругозор и познакомятся с единомышленниками. Ребята смогут почувствовать себя дорожными инженерами, журналистами, спасателями или инженерами-конструкторами по транспорту - и кому-то это поможет определиться с будущей профессией.

В интерактивной и развлекательной зонах дети закрепят полученные знания и получат призы и подарки. Кроме того, праздничную атмосферу будут поддерживать профессиональные аниматоры.

В этом году фестивали "Волонтёр ЮИД" будут организованы также в Тюменской, Владимирской, Новгородской, Пензенской, Саратовской и Астраханской областях, а также в на Алтае, в Калмыкии и Дагестане.

СПРАВКА:

Движение ЮИД существует в России с 1973 года и насчитывает более 450 000 участников в возрасте от 8 до 16 лет по всей стране. Деятельность отрядов строится на основах патриотизма, уважения к традициям, наставничества и волонтёрства.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения" была разработана Концепция развития движения ЮИД. В основу проекта легли задачи по обучению детей навыкам ПДД и наглядной демонстрации идеологии ЮИД: добровольной и безвозмездной инициативе, участии в жизни общества и проявлении активной гражданской позиции.