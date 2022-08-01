Коронавирусом за минувшие сутки заразилось 272 жителя Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ещё 272 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 7 августа. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне в регионе было зафиксировано 264 случая заболевания COVID-19 в регионе.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 428 058 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки от коронавируса в регионе никто не скончался. Общая статистика летальных исходов составляет 11 605 человек.

7 августа в Нижегородской области с больничных выписалось 113 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 414 742 нижегородцев. Госпитализированы за последние сутки 5 человек.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.