Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 13 и 14 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные запланировано несколько общегородских развлекательных и спортивных мероприятий, в связи с которыми будут введены ограничения для движения транспорта.

Так, на улице Рождественской пройдёт гастрономический фестиваль. На время подготовки и проведения мероприятия - с 00:01 13 августа до 5:00 14 августа - будет приостановлено движение транспорта на участке от площади Маркина до улицы Широкой, и на участке площади Маркина напротив дома №2.

Припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку. А вот движение трамваев ограничено не будет.

Также в субботу состоится традиционный забег по Чкаловской лестнице, а возле катера "Герой" пройдут спортивные соревнования ко Дню физкультурника. В связи с этим с 7:00 до 16:00 13 августа будет временно приостановлено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной на участке дороги, прилегающей к Чкаловской лестнице.

Закрытую территорию легковым автомобилям можно будет объехать по дороге в арке Чкаловской лестницы, а вот водителям грузовых автомобилей и автобусов, превышающим высоту 2,5 м, необходимо выбрать маршрут объезда Нижне-Волжской набережной.

Кроме того, 13 августа запланировано несколько мероприятий в Заповедных кварталах - экскурсии, кинопоказ и концерт. По этой причине с 15:00 до 20:00 будет приостановлено движение транспорта на участке улицы Короленко – от дома №16 до улицы Новая.

В воскресенье, 14 августа, будет ограничено движение ещё на трёх участках в центре Нижнего Новгорода - это будет связано со съёмками кинофильма.

Так, с 7:00 до 9:00 будет перекрыта труба Зеленского съезда. С 9:00 до 11:00 движение транспорта будет перекрыто по Нагорному переулку и улице Рождественской (на участке от ул. Широкой до переулка Вахитова). Припаркованные в данных зонах ограничения автомобили будут эвакуированы.

С 16:00 до 18:00 будет запрещена парковка и прекращено движение транспорта по набережной Федоровского.

Объезд зон проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.

В связи с ограничениями автобусы А-3, А-19, А-45, А-52, А-61, А-71, А-90, А-92, А-95, Т-24, Т-40, Т-45, Т-70, Т-91 будут ходить по Зеленскому съезду, ул. Октябрьской, Варварской в обоих направлениях.