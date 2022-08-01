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Общество

Депутаты ЗСНО посетили Центр развития транспортных систем в Нижнем Новгороде

15 августа 2022 18:20  [364] Общество
Фото пресс-служба ЗСНО

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты нижегородского Заксобрания проверили работу Центра транспортных систем в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба ЗСНО, мероприятие состоялось в рамках выездного заседания комитета по транспорту Заксобрания региона.

Председатель профильного комитета ЗСНО, депутат Владимир Солдатенков подчеркнул, что проблематика пассажирских перевозок в регионе находится на контроле у областного парламента.

"Мы ведём совместную работу с министерством транспорта по повышению эффективности работы колл-центра и диспетчерской службы. Коллектив профессиональный, жители получают грамотные разъяснения. Уже сейчас можно сказать, что количество обращений, касающихся внедрения новой транспортной системы, в августе немного снизилось", - сообщил Владимир Солдатенков.

Работа колл-центра организована с 6 часов до 22 часов ежедневно (включая праздничные и выходные дни). В остальное время суток телефон колл-центра 422-28-25 автоматически переключается на операторов центральной диспетчерской службы.

Также участникам заседания рассказали о самых распространённых обращениях от нижегородцев. Касаются они, в частности, интервалов движения общественного транспорта и проезда для льготных категорий граждан. 

По словам директора Центра развития транспортных систем Артёма Бафанова, с обращениями жителей будут работать на всех этапах внедрения новой транспортной системы.

"Мы на постоянной основе будем продолжать взаимодействовать с населением, чтобы у жителей всегда была возможность задать интересующие вопросы", - сказал Артем Бафанов.

Ранее сообщалось, что в колл-центре новой транспортной сети Нижнего Новгорода можно узнать всю информацию о маршрутах.

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Теги:
Законодательное собрание Транспорт
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