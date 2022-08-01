Росприроднадзор обвинил коммунальное предприятие Балахны в загрязнении Волги Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Балахнинское предприятие по очистке сточных вод оказывает негативное влияние на реку Волга, заявили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство по инициативе Волжской межрегиональная природоохранной прокуратуры провело внеплановую выездную проверку ООО "Биотехсервис", которое осуществляет сбор и обработку промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод Балахны.

Информация об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, негативном воздействии на компоненты окружающей среды в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод в Волгу поступила в прокуратуру из правоохранительных органов, уточнили в пресс-службе Росприроднадзора.

В ходе проверки было установлено, что биологические очистные сооружения "Биотехсервиса" эксплуатируются с нарушением технологических параметров. Оборудование давно не чистилось, обросло растительностью, а местами произошло разрушение железобетонных и металлических конструкций.

Проведённые лабораторные анализы сточных вод показали, что на выходе после очистки имеются превышения нормативов допустимых сбросов по алюминию, железу и цинку. А отбор проб речной воды в Волге, куда сбрасывались сточные воды после очистки, подтвердил факт негативного влияния стоков на водный объект.

Также был обследован золошламонакопитель коммунального предприятия, куда свозят избыточный ил с очистных сооружений. Анализ отбора проб почвы, а также природной воды из наблюдательных скважин и из протекающей рядом реки Трестьянки показал, что объект оказывает негативное влияние на почву, подземные воды и поверхностные водные объекты.

Напомним, предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение правил водопользования. Ранее "БиотехСервис" уже был оштрафован за нарушение природоохранного законодательства: предприятие стало виновником появления "гейзеров" из сточных вод в Волге. Также компания была причастна к разливу канализационных стоков недалеко от бумкомбината "Волга".

В Управлении Росприроднадзора отметили, что компания продолжает работать с нарушениями Федерального закона "Об охране окружающей среды" и Водного кодекса РФ. Предприятию выданы предписание об обязательном устранении всех нарушений.

В ближайшее время по каждому факту, выявленному в ходе внеплановой проверки, будет составлен протокол об административном правонарушении, а также приняты решения о привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, материалы проверки направлены в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, которая, при наличии оснований, может принять меры прокурорского реагирования.