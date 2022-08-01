Вадим Шолин с 18 августа назначен врип главы Богородского района Политика

Вадим Шолин Фото: с сайта администрации Богородского района

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вадим Шолин с 18 августа назначен врип главы Богородского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 17 августа на внеочередном заседании Совета депутатов Богородского района единогласно принята отставка главы МСУ Александра Сочнева.

В связи с тем, что первый заместитель главы администрации Вадим Павлычев, отвечавший за строительство, в том числе детсада в Бурцеве, уволился по собственному желанию, врип главы Богородского района с 18 августа стал замглавы администрации округа Вадим Шолин. Он будет занимать этот пост до избрания нового главы по результатам конкурса.

Напомним, что бывший глава Богородского городского округа Александр Сочнев подозревается в превышении должностных полномочий. Он помещен под домашний арест.

Также ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал администрацию Богородского района за срыв сроков при строительстве детского сада в Бурцеве.

СПРАВКА:

Вадим Юрьевич Шолин родился 07 декабря 1966 года в Богородске. С 2015 года - заместитель главы администрации — начальника промышленно — экономического управления и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа.