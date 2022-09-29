Аварийный дом на улице Керченской в Нижнем Новгороде снесут за 16 млн рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аварийный дом на улице Керченской в Нижнем Новгороде снесут за 16 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация Канавинского района ищет подрядчика, который снесет расселенный дом №9 по улице Керченской.

Кроме непосредственного сноса подрядная компания должна будет утилизировать мусор, уплотнить грунт на территории, засыпать траншеи и разбить газон.

Исполнитель сноса будет определен 18 октября. Работы должны завершиться 15 декабря текущего года.

Напомним, этот четырехэтажный многоквартирный дом был построен в 1958 году. В 2016 году здание признано аварийным, а в 2019 году администрация Нижнего Новгорода опубликовала постановление о его сносе. Горадминистрация заявила, что квартиры будут изъяты у собственников дома, также для муниципальных нужд изымут и земельный участок под домом.

Ранее сообщалось, что снос недостроя на площади Советской в Нижнем Новгороде оценен в 7,5 млн рублей.