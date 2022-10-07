Росимущество оплатит "коммуналку" мобилизованных арендаторов госимущества Общество

Мобилизованные арендаторы федерального имущества получат отсрочку в оплате коммунальных платежей вплоть до конца срока службы. В этот период их счета будет закрывать Росимущество. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В период оказания добровольного содействия Вооруженным силам России или прохождения военной службы Росимущество самостоятельно оплатит коммунальные платежи добровольцев или мобилизованных арендаторов федерального имущества", — цитирует полученную информацию телеканал.

Кроме того, и добровольцы, и мобилизованные граждане смогут без штрафных санкций разорвать соглашения об аренде госимущества.

Воспользоваться правом на получение мер поддержки могут как индивидуальные предприниматели, так и физические лица, а также юрлица, с единоличным учредителем и руководителем.

Напомним, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев. Дополнительным указом президента вводятся кредитные каникулы для мобилизованных юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что рабочие места и трудовой стаж мобилизованных граждан РФ сохранятся, а действие трудовых договоров будет приостановлено. Кроме того, мобилизованные россияне смогут досрочно выйти на пенсию, а также получат все социальные гарантии, предусмотренные для контрактников