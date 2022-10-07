Гордума утвердила Сергея Пляскина председателем комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Политика

Сергей Пляскин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 26 октября утвердили Сергея Пляскина председателем постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. Он сменил на посту Дениса Миронова, досрочно сложившего свои полномочия.

Согласно информации, ранее кандидатуру Пляскина поддержали члены профильной комиссии, зампредом которой он являлся с осени 2020 года.

Комментируя своё избрание, Сергей Пляскин отметил, что работа комиссии, согласно утверждённому плану, будет сосредоточена на оказании помощи в развитии производственных предприятий и организаций сферы услуг.

"Выбранные направления деятельности важны с точки зрения предпринимательства, создания благоприятных условий для субъектов экономической деятельности на территории города. Кроме того, значимой в последние годы становится тема туризма, у города есть огромный потенциал. На развитие этой сферы мы обращаем пристальное внимание, так как это позволяет увеличивать собственные доходы городского бюджета", – сказал он.

В пресс-службе Гордумы добавили, что Денис Миронов продолжает оставаться депутатом Думы Нижнего Новгорода и заместителем председателя Думы.

О том, что Денис Миронов покинет пост председателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству стало известно на заседании комиссии 19 сентября. Он заявил о своём решении в связи с "определёнными изменениями", после которых он не может продолжать работу на посту председателя так же эффективно. Напомним, в апреле текущего года Денис Миронов был назначен и.о. гендиректора Российского института стандартизации.

СПРАВКА:

Сергей Пляскин родился 2 октября 1975 года. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальностям "радиофизика и электроника", "экономика и управление на предприятии". С 2004 года является исполнительным директором АО "Хлеб".

Состоит в партии "Единая Россия". Депутат Гордумы Нижнего Новгорода VII созыва. Входит в состав постоянной комиссии Думы по развитию города, строительству и архитектуре. До своего сегодняшнего назначения являлся заместителем председателя постоянной комиссии Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.