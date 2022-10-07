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Общество

"Уголок Надежды" в память о Надежде Белик появился в парке Свердлова

27 октября 2022 13:35  [156] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В детском парке им. Свердлова состоялось торжественное открытие памятной зоны отдыха в честь легендарного директора Дворца детского творчества им. Чкалова Надежды Белик. Она создана по инициативе совета женщин Нижегородского района и при поддержке директора УК "Качество жизни" Алексея Шувалова. Об этом сообщили в "Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода".

"Уголок Надежды" - это участок парковой территории, на котором были высажены туи и кустарники, обустроена дорожка из камня, а также установлена беседка и памятная табличка. Эта зона отдыха расположена недалеко от центрального входа в парк со стороны улицы Пискунова.

На церемонию открытия площадки пришли воспитанники ДДТ им.Чкалова, министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, а также общественники и неравнодушные нижегородцы.

"Все мы знаем, что Надежда Николаевна внесла огромный вклад в работу с детьми и воспитала не одно достойное поколение юных нижегородцев. Поэтому особенно радостно, что имя человека, отдававшего свои силы любимому делу, увековечено в парке", - отметил руководитель "Дирекции парков" Александр Чикаев.

Напомним, Надежда Николаевна Белик скончалась 3 февраля 2021 года на 91 году жизни. Она более 50 лет проработала директором Дворца детского творчества им.Чкалова, а после этого 20 лет руководила городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи. Её вклад в образование был отмечен высокими званиями: Почётный гражданин Нижегородской области, Заслуженный работник культуры РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, дважды лауреат премии города Нижнего Новгорода.

Память Надежды Белик предлагали увековечить несколькими способами: например, назвать  в её честь детский лагерь "Звёздочка". Кроме того, Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде на заседании 8 июля 2021 года поддержал инициативу об установке на здании ДДТ им. Чкалова мемориальной доски.

Но вот завершение работ по реставрации Дворца, начатых ещё при жизни Надежды Николаевны, отложено на неопределённый срок.

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Теги:
Памятники Память Парки
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