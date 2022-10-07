"Уголок Надежды" в память о Надежде Белик появился в парке Свердлова Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В детском парке им. Свердлова состоялось торжественное открытие памятной зоны отдыха в честь легендарного директора Дворца детского творчества им. Чкалова Надежды Белик. Она создана по инициативе совета женщин Нижегородского района и при поддержке директора УК "Качество жизни" Алексея Шувалова. Об этом сообщили в "Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода".

"Уголок Надежды" - это участок парковой территории, на котором были высажены туи и кустарники, обустроена дорожка из камня, а также установлена беседка и памятная табличка. Эта зона отдыха расположена недалеко от центрального входа в парк со стороны улицы Пискунова.

На церемонию открытия площадки пришли воспитанники ДДТ им.Чкалова, министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, а также общественники и неравнодушные нижегородцы.

"Все мы знаем, что Надежда Николаевна внесла огромный вклад в работу с детьми и воспитала не одно достойное поколение юных нижегородцев. Поэтому особенно радостно, что имя человека, отдававшего свои силы любимому делу, увековечено в парке", - отметил руководитель "Дирекции парков" Александр Чикаев.

Напомним, Надежда Николаевна Белик скончалась 3 февраля 2021 года на 91 году жизни. Она более 50 лет проработала директором Дворца детского творчества им.Чкалова, а после этого 20 лет руководила городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи. Её вклад в образование был отмечен высокими званиями: Почётный гражданин Нижегородской области, Заслуженный работник культуры РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, дважды лауреат премии города Нижнего Новгорода.

Память Надежды Белик предлагали увековечить несколькими способами: например, назвать в её честь детский лагерь "Звёздочка". Кроме того, Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде на заседании 8 июля 2021 года поддержал инициативу об установке на здании ДДТ им. Чкалова мемориальной доски.