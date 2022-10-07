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Общество

Нижегородцам рассказали, где можно получить информацию об осеннем призыве

02 ноября 2022 12:23  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Осенний призыв в России в этом году стартовал на месяц позже обычного, 1 ноября. В это время у граждан возникает много вопросов о том, куда можно обратиться в случае каких-то проблем или просто для разъяснений.

Так, информацию о призыве в армию осенью этого года можно получить, позвонил по горячей линии 122 или зайти на ресурсы Объясняем.рф.

"Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах "Объясняем.рф", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

В настоящее время подготовка достоверной информации необходима для исключения фейковой информации.

Отмечается, что на горячую линию 122 поступило на 10% меньше обращений, связанных с частичной мобилизации. В среднем за день кол-центры обрабатывают 18 тысяч сообщений.

В Нижегородской области за время проведения частичной мобилизации на горячую линию поступило более 38 тысяч обращений.

Самые частые вопросы, которые волновали звонящих на горячую линию, касались порядка и условий мобилизации - около 40% обращений относились к этой тематике. Социальными гарантиями для семей мобилизованных и добровольцев интересовались 9% обратившихся.

Кроме того, жители региона спрашивали про условия содержания мобилизованных (около 3,5% звонков) и консультировались по финансовым отношениям с кредитными организациями (2,5%).

Ещё 10% всех обращений поступало от добровольцев, которые выясняли, каким образом оформить своё намерение отправиться в зону спецоперации.

При этом специалисты смогли справиться с таким потом сообщений. За прошедшею неделю на портале Госуслуги было подано порядка 2000 обращений по обжалованию призыва в рамках частичной мобилизации. Всего же за время работы сервиса их подано более 22 тыс. Уровень отработки регионами составляет 96%.
 
"Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о которой накануне сообщил Президент России, наша первоочередная задача – сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению", - отметил Дмитрий Чернышенко.

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Теги:
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