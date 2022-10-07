Эксперт-мониторинг событий с 28 октября по 4 ноября 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Подводить итоги "зерновой сделки" ещё рано.

Эксперт "Минин – центра", кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. отметил, что 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии вывозу украинского зерна из черноморских портов для поставок бедным странам. Вывезено из Украины морским путём – всего 8.899.048 тонн (по состоянию на 25.10.2022).

Нуждающимся странам Азии и Африки, предотвращение голода в которых, стало поводом для самой сделки, досталось менее 4% зерна. Основные объемы зерновых и масличных в рамках сделки ушли в развитые страны.

Это прямая выгода от покупки зерна по сниженным ценам на фоне стабильного роста цен на продовольствие, который начался ещё до СВО. Развитые страны, таким образом смогли повлиять на темпы роста инфляции в своих странах. Они смогли создать определенные запасы продовольственного и кормового зерна, которое будет использовано для производства хлебной продукции и для фуража – на корм скоту, и для перепродажи, тем же беднейшим странам, но позже и по завышенным ценам.

Россия же не получила никакой экономической выгоды от зерновой сделки. На фоне рекордного урожая – примерно 150 млн тонн, из которых около 100 млн тонн – пшеница (до этого рекорд урожая был в 2017 году – 135,5 млн тонн, из которых – 86 млн тонн – пшеница) – объемы продаж даже упали.

Обещанные санкции на поставки российских зерновых, не были сняты должным образом – остались ограничения на перевозку российского зерна и удобрений европейскими компаниями, запрет на страхование перевозок, заход в порты. То есть, Россию попросту обманули. Таким образом, говорить о каком-либо положительном эффекте для России не приходится вообще.

У сделки есть очевидная военная составляющая. Было понято, что одной из причин создания этой "зерновой сделки", для Украины и для Запада, было желание сохранить, оставшиеся на Черном море украинские порты.

Теперь подтвердилось - зерновая сделка использовалась для прикрытия подготовки террористического акта на Крымском мосту. Были использованы её возможности и при осуществлении терактов против Севастополя, организованных британцами при участии украинских структур.

Возможности этой сделки позволяют доставлять в украинские порты значительные объемы оружия и боеприпасов. Хотя бы потому, что если это возможно, то так оно и есть. Поставки морем гораздо экономичнее, удобнее, масштабнее и позволяют разгрузить железную дорогу и автомагистрали, по которым и без того плотными конвоями идут поставки оружия при свете дня. Именно поэтому, так занервничали в НАТО и министерствах обороны некоторых западных стран, которые буквально в ультимативной форме потребовали от России продолжить действие сделки.

Также, есть возможность из украинских портов отгружать и бронетехнику, и боеприпасы уже в третьи страны. Украина превращается в перевалочный пункт контрабанды вооружений.

Эти поставки должны были бы контролироваться и пресекаться турецкой стороной. На которую такого вида контроль был возложен в соответствии с условиями сделки. Однако, судя по теракту на Крымском мосту и теракту по Севастополю, Анкара не справляется со своими обязательствами.



После заявления о выходе России из сделки, и союзники, и противники ждали дальнейших шагов. Было сказано: Россия не может гарантировать безопасность проходов сухогрузов с украинским зерном. И после заявлений ООН, Турции и Украины, о том, что, невзирая на выход России, поставки украинского зерна продолжатся, ожидалась жесткая реакция России – остановка для досмотра, в случае необходимости, силой, судов, идущих в рамках сделки. А, если бы «мягкие» меры не дали бы должные результаты, то можно было бы ожидать нанесения ударов по украинским портам.

Поводом для продолжения участия России стало «официальное заверение» Украины в том, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы».

Хотя, неоднократно Украиной было доказано, что верить ей нельзя. Любая попытка предложить компромисс, пойти навстречу, воспринимается Киевом, как слабость и становится поводом для ядовитых насмешек в украинских СМИ. Чем закончились "Минск-1и-2", переговоры после начала СВО всем известно.

Объяснить принятое решение можно только тем, что сегодня для России партнерские отношения с Турцией крайне важны – это и перспективы «газового хаба», и параллельный импорт, и проход через Босфор и Дарданеллы, и проблемы (или отсутствие) для нашей группировки в Сирии, и строительство АЭС в Турции на кредитные российские деньги, и т.д.

Желательно помочь Эрдогану, при всех его "особенностях", остаться на следующий срок. Так как смена на другого лидера, России не нужна. Президентские выборы в Турции не за горами – они должны пройти 18 июня 2023 года совместно с парламентскими выборами.

Понять интересы в этом случае можно. Но виден явный провал составителя текста с объяснениями, в котором есть ссылка на «письменные гарантии» Украины. Можно было бы сослаться хотя бы на гарантии Турции, что она впредь не допустит неисполнение своих обязанностей по контролю.

Будет ли обеспечена безопасность при продолжении сделки и, какого рода существуют гарантии того, что трюмы судов заполнены именно задекларированным грузом – у нас будет возможность узнать уже в ближайшее время. Оно же покажет и будут ли сняты ограничения на поставку российских удобрений и зерна.

Провокации же, направленные против Черноморского флота и Крыма, после предупреждения Путина будут иметь серьезные последствия. Ответ будет кратным, тем более весь мир следит за развязкой "зернового узла".

Региональная тема – Международный форум молодых ученых

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что в Нижнем Новгороде 1-4 ноября проходил Форум молодых ученых «Наука без границ». Организаторами выступили Исполнительный комитет Содружества независимых государств, Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Правительство Нижегородской области и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Всего в нем приняли участие около 400 ученых из ведущих научных и образовательных организаций России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Индии, Ирана, КНР и Черногории

Нижегородская область становится важным центром развития науки, что подтверждается высоким четвертым местом региона в обновленном национальном рейтинге научно-технологического развития. В этом отношении форум, участники которого обсуждали широкий круг проблем как фундаментально, так и прикладного характера (IT, математика, нано-, био-, агро- и медицинские технологии, климат и экология, химия, физика, социальные и гуманитарные науки), стал знаковым событием в деле развития международных связей отечественных и зарубежных ученых.

Отметим, что в настоящее время проблема вовлечения молодых специалистов в научные отрасли является одной из ключевых. Подписанный в 2022 г. Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий» определяет приоритетными целями на 2022–2031 годы привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу и содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и государства.

В регионе ведется планомерная работа в этом направлении. Так, осенью 2021 г. губернатором Нижегородской области было подписано распоряжение об учреждении Совета молодых ученых Нижегородской области, который представляет собой площадку для обсуждения предложений молодых ученых и, прежде всего, для разработки тех инициатив, которые могут лечь в основу законодательных предложений как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Кроме того, ведущие нижегородские университеты вошли в число победителей федеральной программы "Приоритет-2030", которая предусматривает создание к 2030 г. свыше 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Немаловажным является и продолжение развития международного сотрудничества, особенно с неевропейскими странами, научное и образовательное пространства которых динамично развиваются. Нижегородские университеты после последовавшего в связи с началом Специальной военной операции фактического прекращения в одностороннем порядке сотрудничества с университетами недружественных стран активно налаживают новые связи и развивают новые формы взаимодействия с научными и образовательными учреждениями Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, других стран. Так, Волжский госуниверситет водного транспорта стал соучредителем новой Международной ассоциации вузов морского и речного транспорта, к участию в работе которой уже проявили университеты Вьетнама и Турции. В связи с этим примечательна озвученная в ходе работы форума инициатива о возможном создании Ассоциации ученых России и Центральной Азии.

Нельзя не отметить в заключение, что подобные проведенному Форуму в регионе мероприятия направлены на решение двух важнейших задач, имеющих принципиальное значение. Во-первых, научные и образовательные учреждения области наращивают свой международный потенциал (уже сейчас в нижегородских университетах обучаются студенты из более чем 100 стран). Во-вторых, все больше создается условий для привлечения и, самое главное, сохранения в науке и образовании молодых кадров, которые, как известно, решают все.

Муниципальная тема - Контроль за детскими площадками необходим.

Эксперт "Минин – центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов отметил, что 2 ноября 2022 года по инициативе Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области состоялся круглый стол, на котором были обсуждены итоги мониторинга, проведенного в 2021-2022 экспертами народного фронта технического состояния детских игровых площадок в муниципальных образованиях нашего региона. В мероприятии приняли участие представители Правительства области, Законодательного собрания, государственной жилищной инспекции Нижегородской области, представители администраций городских, муниципальных округов и районов, представители домоуправляющих компаний, эксперты ОНФ.

Экспертами народного фронта было обследовано 79 (семьдесят девять) детских игровых площадок в г. Н Новгороде, г. Дзержинске, г. Арзамасе, г. Павлове, г. Балахне, Бор, г. Шахунья, г. Заволжье, в пос. 1 Мая, р.п. Ветлужский, р.п. Малое Козино и других населенных пунктах.

Обследовали, в основном, старые детские игровые площадки, построенные до 2017 года, до начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального проекта «Вам решать». Все обследованные детские игровые площадки в той или иной мере не соответствуют требованиям Технического регламента ЕАЭС 042/2017. Главное – не соответствуют требованиям безопасности для детей.

Есть недостатки типовые – торчащие острые предметы на горках и в зонах приземления, опасные для пальцев зазоры, провалы, отсутствие ударопоглощающих покрытий. Такие нарушения в г. Н Новгороде были выявлены на детских игровых площадках, на улицах Ковалихинская, Батумская, Героя Рябцева, Верхнепечерская, Бринского, М. Горького, Минина, в городах Арзамас, Бор, Заволжье, Городец.

Вместе с тем, на некоторых площадках выявленные нарушения удивили экспертов ОНФ своей опасностью и безответственностью должностных лиц:

- покрытие скейт-площадки у дома №1 в мкр. Щербинки имело многочисленные провалы, отверстия, смещения по вертикали и горизонтали. Катавшиеся на скейт-площадке мальчишки рассказали экспертам о травмах;

- на детской площадке у дома № 27 по ул. Трудовая в г. Н Новгороде стоит покосившаяся световая опора с торчащими внизу столба проводами, на площадке валяются острые обломки железобетонных конструкций;

- в Нижнем Новгороде на детской площадке у дома № 20 на ул. Провиантской в деревянной песочнице торчат гвозди, на деревянной лестнице отломилась верхняя часть стойки, основание качелей на грунте не закреплены, при раскачке качелей вся конструкция может упасть. Расположенная рядом спортивная площадка заросла травой и кустарником, металлические брусья, перекладина, стенка неисправны и поражены коррозией.

- в Заволжье у дома № 2 по ул. Молодежная металлические ворота упали и травмировали ребенка. На карусели по всей окружности торчали острые штыри, на сиденьях - острые элементы. Основания на качелях не были закреплены на грунте, есть опасность падения всей конструкции.

Некоторые нарушения, после сигналов Народного фронта устранены.

Анализируя причины сложившегося положения дел, эксперты народного фронта пришли к выводу, что в регионе отсутствует четкая система контроля технического состояния игрового оборудования на детских площадках, особенно на тех, которые были установлены до 2017 года, года начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», до реализации регионального проекта «Вам решать».

На первый взгляд, вся необходимая нормативная база по установке и содержанию игрового оборудования на детских площадках имеется, вроде бы в ней все указано, но при этом, в регионе единой, понятной системы контроля технического состояния детских игровых площадок нет.



Эксперты Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области на основании мониторинга детских игровых площадок и после изучения передового опыта в других регионах страны предлагают внести дополнения в Правила благоустройства территорий муниципальных образований.

Необходимо срочно разработать в Нижегородской области систему контроля за техническим состоянием детских игровых площадок:

а) установить еженедельный визуальный осмотр игрового оборудования и покрытия детских площадок;

б) не реже одного раза в месяц проводить осмотр специалистами технического состояния игрового оборудования с целью определения его исправности, прочности, устойчивости, выявления источников опасности;

в) в случае обнаружения дефектов, влияющих на их безопасную эксплуатацию, необходимо приостановить эксплуатацию площадки, принять меры по устранению выявленных неисправностей; г) если игровое оборудование ремонту не подлежит, представляет угрозу здоровью и жизни граждан, необходимо данное оборудование демонтировать и удалить с площадки.

С момента обнаружения опасных дефектов и неисправностей на игровом оборудовании, до их демонтажа и удаления, принять меры, исключающие эксплуатацию неисправного оборудования.

Кроме того, региональное отделение ОНФ в НО предлагает:

- главам местного самоуправления провести обследования детских площадок на территории муниципального образования, определить техническое состояние оборудования и ударопоглащающего покрытия;

- по итогам обследования детских игровых площадок составить реестр (или актуализировать) с указанием оценки технического состояния оборудования; - произвести расчет необходимых денежных средств, для приведения детских игровых площадок в соответствие с требованиями Технического регламента № 042/2017, с требованиями обеспечения безопасности детей, разработать муниципальную программу по ремонту, замене игрового оборудования;

- в органах местного самоуправления назначить должностные лица, которые должны осуществлять контроль за техническим состоянием игрового оборудования на детских площадках. Эксперты народного фронта, имеющие соответствующую подготовку, готовы проводить обучающие семинары;

Эксперты ОНФ предложили правительству области дополнить критерии оценки деятельности органов местного самоуправления техническим состоянием детских игровых и спортивных площадок на территории муниципальных образований, а на новых площадках - устанавливать камеры видео наблюдения с выводом их в диспетчерские службы.

Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области будет и впредь осуществлять контроль над техническим состоянием детских игровых и спортивных площадок, добиваться полной безопасности для детей.