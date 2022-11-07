Крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Нижнем Новгороде

Фото:
Оперативники УФСБ по Нижегородской области ликвидировали в Нижнем Новгороде подпольную нарколабораторию, производящую мефедрон. Об этом сообщил телеканал "360".
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве, были задержаны организатор нарколаборатории и двое сотрудников, работающих на производстве.
На месте было изъято более 30 кг "синтетики" и 5 кг марихуаны. Также в нарколаборатории было обнаружено 4 тонны реактивов для производства запрещённых веществ.
Кроме того, оперативники нашли целый арсенал оружия, а ещё золотые монеты, около 20 млн рублей наличными и криптокошельки с биткоинами (порядка 50 млн рублей по действующему курсу).
Во время автомобильной погони сотрудники УФСБ задержали межрегионального наркокурьера, у которого обнаружили ещё 20 кг мефедрона и 5 кг гашиша.
Напомним, в августе этого года деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Балахнинском районе. Кроме того, на днях нарколабораторию обнаружили в Выксунском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+