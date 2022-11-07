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Происшествия

Крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Нижнем Новгороде

07 ноября 2022 17:45  [74] Происшествия

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Оперативники УФСБ по Нижегородской области ликвидировали в Нижнем Новгороде подпольную нарколабораторию, производящую мефедрон. Об этом сообщил телеканал "360".

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве, были задержаны организатор нарколаборатории и двое сотрудников, работающих на производстве.

На месте было изъято более 30 кг "синтетики" и 5 кг марихуаны. Также в нарколаборатории было обнаружено 4 тонны реактивов для производства запрещённых веществ.

Кроме того, оперативники нашли целый арсенал оружия, а ещё золотые монеты, около 20 млн рублей наличными и криптокошельки с биткоинами (порядка 50 млн рублей по действующему курсу).

Во время автомобильной погони сотрудники УФСБ задержали межрегионального наркокурьера, у которого обнаружили ещё 20 кг мефедрона и 5 кг гашиша.

Напомним, в августе этого года деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Балахнинском районе. Кроме того, на днях нарколабораторию обнаружили в Выксунском районе.

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Теги:
Наркотики ФСБ
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