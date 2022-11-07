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Общество

Специалисты "Поездов здоровья" в Нижегородской области в 2022 году провели более 35 тысяч обследований

08 ноября 2022 11:26  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специалисты "Поездов здоровья" в Нижегородской области в 2022 году провели более 35 тысяч обследований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, с апреля мобильные лечебно-диагностические комплексы посетили 580 населенных пунктов региона. C 31 октября по 3 ноября "Поезда здоровья "работали в Лысковском, Вачском, Варнавинском районах и Арзамасе.

За 7 месяцев работы "Поездов" медосмотр в них прошли 35 665 человек, проведено 70 232 консультаций. По итогам более 24 тысяч человек направлено на дополнительное обследование, 1 799 – на госпитализацию.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поезда" возобновили свою работу с 11 апреля 2022 года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как уже сообщалось, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Также в "Поездах здоровья" обследования прошли мобилизованные нижегородцы, пребывающие в военных частях в Костромской области, в Мулине и Клинцах, а также под Санкт-Петербургом.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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