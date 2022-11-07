Количество автобусов на трех маршрутах в Нижнем Новгороде будет увеличено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество автобусов на трех маршрутах в Нижнем Новгороде будет увеличено. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, решение об увеличении количества подвижного состава на маршрутах А-3, А-8 и А-35 было принято после проверки работы общественного транспорта в Сормовском районе, где сейчас ремонтируются трамвайные пути. Данные автобусы оказались переполнены.

Также отмечается необходимость сокращений интервала троллейбуса №5, а "Нижегородэлектротранс" поручено обустроить заездные карманы для того, чтобы троллейбусы останавливались ближе к остановкам.

Перевозчику маршрута А-89 рекомендовано усилить информирование жителей об изменении трассы автобусов из-за ремонта трамвайных путей.

Кроме того, недостаточное количество автобусов фиксируется на маршрутах Т-29 и Т-57. Информация об этом была передана перевозчикам.

Ранее сообщалось, что расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде.