Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений утверждён в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональный порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений по инвестиционным проектам утверждён губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщили в облправительстве.

Согласно информации, соответствующие нормативные правовые акты разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2022 года №1602 "О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений". Отмечается, что они необходимы для возобновления механизма заключения инвестсоглашений для перезапуска инвестиционных циклов. Инвесторам будут возмещены затраты на инфраструктуру и стабилизацию условий инвестиционной деятельности.

Соглашения могут быть заключены как на федеральном, так и на региональном уровне. Причём для заключения федеральных соглашений минимальный объём инвестиций в проект составляет не менее 750 млн рублей, для региональных – от 200 млн рублей. В Нижегородской области за заключение региональных соглашений будет отвечать Минэкономразвития.

Глеб Никитин подчеркнул, что для бизнеса крайне важны понятные и стабильные условия при реализации инвестпроектов, а также уверенность в том, что они не будут меняться. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений даст инвесторам эту уверенность.

"Уже есть нижегородские компании, которые подали заявления на заключение таких документов. При оценке проектов мы будем обращать особое внимание на количество создаваемых рабочих мест, конкурентоспособность предприятия, бюджетный эффект", - добавил глава региона.

Обновлённая федеральная нормативная правовая база позволит бизнесу учитывать заёмные средства в общем объёме капиталовложений. Кроме того, инвесторы будут избавлены от камеральных проверок, поскольку налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к финансовым документам компаний. Это упростит процесс возмещения затрат на строительство инфраструктуры.

Также в нормативных актах уточнён состав и сроки действия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Так, например, сроки стабилизации можно продлить, если инвестор не в состоянии выполнить обязательства по независящим от него причинам.

Напомним, что Нижегородская область в 2021 году вошла в число пилотных субъектов по внедрению нового инвестиционного стандарта, в 2022 году подтвердила соответствие его требованиям.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области планируется завершить реализацию около 40 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 200 млрд рублей.

Кроме того, в Нижегородской области появится план социально-экономического развития агломерации до 2030 года: регион по решению Минэкономразвития РФ стал пилотной площадкой для планирования развития городских агломераций.