Проект благоустройства парка им. Кулибина в Нижнем Новгороде будет представлен 15 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект благоустройства парка им. Кулибина в Нижнем Новгороде будет представлен 15 ноября. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, нижегородцы смогут ознакомиться с концепцией комплексного благоустройства территории в 18:30 в актовом зале районной администрации (ул. Пискунова, 1).

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, проект благоустройства находится в стадии разработки документации.

Напомним, что изначально благоустройство в парке им.Кулибина планировалось провести в 2021 году. Подрядчик на работы был найден в июле, однако было принято решение перенести благоустройство на 2022 год, но реализация проекта была вновь перенесена на 2023 год в связи со строительством метро.

В этом году за благоустройства парка им. Кулибина в 2023 году в рамках федерального проекта ФКГС нацпроекта "Жильё и городская среда" проголосовало 3 835 жителей Нижегородского района.

Для благоустройства в следующем году разрабатывается новый проект.