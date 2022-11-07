Строительство проблемного ЖК на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде завершится в ближайшее время Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство проблемного ЖК на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде завершится в ближайшее время. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.

Согласно информации, сейчас на территории у жилого комплекса завершается благоустройство, прокладка инженерных сетей и коммуникаций.

Одновременно с этим продолжается отделка внутренних помещений. В октябре было установлено лифтовое оборудование, завершены фасадные работы.

По словам заместителя главного инженера региональной дирекции Кирилл Козлов, работы на объекте выходят на финишную прямую

Напомним, строительство дома началось в 2005 году, а застройщик "Волго-Окский проект" обещал передать квартиры дольщикам в 2008 году, однако компания была признана банкротом. После завершения строительства будут восстановлены права 102 дольщиков.

В настоящее время в Нижнем Новгороде ведется достройка нескольких проблемных жилых комплексов:

- "ЖК "Парус" - планируется ввести в эксплуатацию до конца года;

- ЖК "Приокский" - готовность составляет 54%;

- ЖК "Гелиос" - готовность составляет 37%;

- ЖК "Солнечный" - завершены монолитные работы;

- ЖК "Квартал Европейский" - дом №6-8 готов на 90%;

- ЖК "Воскресенская слобода" - монолитные работы завершены на 90%.