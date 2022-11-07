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Строительство проблемного ЖК на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде завершится в ближайшее время. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.
Согласно информации, сейчас на территории у жилого комплекса завершается благоустройство, прокладка инженерных сетей и коммуникаций.
Одновременно с этим продолжается отделка внутренних помещений. В октябре было установлено лифтовое оборудование, завершены фасадные работы.
По словам заместителя главного инженера региональной дирекции Кирилл Козлов, работы на объекте выходят на финишную прямую
Напомним, строительство дома началось в 2005 году, а застройщик "Волго-Окский проект" обещал передать квартиры дольщикам в 2008 году, однако компания была признана банкротом. После завершения строительства будут восстановлены права 102 дольщиков.
В настоящее время в Нижнем Новгороде ведется достройка нескольких проблемных жилых комплексов:
- "ЖК "Парус" - планируется ввести в эксплуатацию до конца года;
- ЖК "Приокский" - готовность составляет 54%;
- ЖК "Гелиос" - готовность составляет 37%;
- ЖК "Солнечный" - завершены монолитные работы;
- ЖК "Квартал Европейский" - дом №6-8 готов на 90%;
- ЖК "Воскресенская слобода" - монолитные работы завершены на 90%.
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