Монолитные работы в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде завершены на 90% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Монолитные работы в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде завершены на 90%. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.

Согласно информации, сейчас в жилом комплексе проходит устройство гидроизоляции и утеплителя, кладка кирпича, восстановление оконных проемов.

Также ведется монтаж систем водоснабжения, канализации. В ближайшее время начнется прокладка инженерных сетей, монтаж окон и лифтового оборудования, отделочные работы.

Всего на объекте работают 25 человек и 3 единицы техники.

Напомним, что бывший застройщик объекта ООО "Жилстрой" неоднократно переносил сроки окончания строительства ЖК "Воскресенская слобода". ЖК начали строить в 2013 году, дом планировали сдать в 2019 году. Однако в 2018 году недостроенный ЖК включили в перечень проблемных объектов, а через год застройщик был признан банкротом. Квартиры в недостроенном доме купили 17 человек.

По состоянию на конец 2020 года строительная готовность объекта составляла 56%.

В настоящее время в Нижнем Новгороде ведется достройка нескольких проблемных жилых комплексов:

- "ЖК "Парус" - планируется ввести в эксплуатацию до конца года;

- ЖК "Приокский" - готовность составляет 54%;

- ЖК "Гелиос" - готовность составляет 37%;

- ЖК "Солнечный" - завершены монолитные работы;

- ЖК "Квартал Европейский" - дом №6-8 готов на 90%.