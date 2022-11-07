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Монолитные работы в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде завершены на 90%. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.
Согласно информации, сейчас в жилом комплексе проходит устройство гидроизоляции и утеплителя, кладка кирпича, восстановление оконных проемов.
Также ведется монтаж систем водоснабжения, канализации. В ближайшее время начнется прокладка инженерных сетей, монтаж окон и лифтового оборудования, отделочные работы.
Всего на объекте работают 25 человек и 3 единицы техники.
Напомним, что бывший застройщик объекта ООО "Жилстрой" неоднократно переносил сроки окончания строительства ЖК "Воскресенская слобода". ЖК начали строить в 2013 году, дом планировали сдать в 2019 году. Однако в 2018 году недостроенный ЖК включили в перечень проблемных объектов, а через год застройщик был признан банкротом. Квартиры в недостроенном доме купили 17 человек.
По состоянию на конец 2020 года строительная готовность объекта составляла 56%.
В настоящее время в Нижнем Новгороде ведется достройка нескольких проблемных жилых комплексов:
- "ЖК "Парус" - планируется ввести в эксплуатацию до конца года;
- ЖК "Приокский" - готовность составляет 54%;
- ЖК "Гелиос" - готовность составляет 37%;
- ЖК "Солнечный" - завершены монолитные работы;
- ЖК "Квартал Европейский" - дом №6-8 готов на 90%.
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