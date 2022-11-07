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Общество

Олег Лавричев: "Мама - это главный человек в жизни каждого из нас"

27 ноября 2022 10:22  [73] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем матери.

"Дорогие нижегородки! От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Материнство воспето в стихах и прозе всеми народами мира. Любовь матери самая сильная и бескорыстная, она согревает и оберегает нас с колыбели, как внутренний компас направляет на жизненном пути, помогая преодолевать все трудности и верить в себя и свои силы", - говорится в тексте поздравления.

"Мама – это главный человек в жизни каждого из нас, наша опора, поддержка и защита. Внутренняя связь матери и ребенка не исчезает никогда. Несмотря на заботы и занятость, мы всегда носим ее в своем сердце.

Мы благодарим наших мам за жизнь и мир вокруг нас, за каждодневный труд, за то, что они всегда принимают нас такими, какие мы есть. Особые слова признательности и восхищения хочется сказать матерям-героиням, многодетным и приемным мамам, а также женщинам, одним воспитывающим детей.

Пусть ваши любовь и добро вернутся сторицей! Желаю вам женского счастья, взаимопонимания и душевного тепла в семейном кругу, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия!", - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
Олег Лавричев
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