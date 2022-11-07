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Общество

Региональный этап конкурса "Лига Лекторов" пройдет в нижегородском планетарии им. Гречко 1 декабря

28 ноября 2022 14:04  [64] Общество

Фото: Общество "Знание"

Региональный этап конкурса "Лига Лекторов" пройдет в нижегородском планетарии им. Гречко 1 декабря. Об этом сообщили в российском обществе "Знание".

Согласно информации, перед экспертами выступят 18 участников из Нижегородской области. Победители регионального этапа конкурса пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, область является одним из регионов-лидеров страны по уровню интеллектуального потенциала.

Большинство участников из Нижегородской области связано со сферой просвещения и образования. Преподаватели и психологи из вузов и школ, популяризаторы науки, организаторы воспитательной и патриотической работы с молодежью. 

Эксперты будут оценивать навыки публичных выступлений по следующим критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции.

Всего на Всероссийский конкурс "Лига Лекторов" было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов России.

Региональный этап продлится до 10 декабря, его итоги будут подведены в конце 2022 года. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству заявок на участие в просветительской Премии "Знание".

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Теги:
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