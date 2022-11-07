Правительство РФ составило перечень разрешенных для строительства в лесу туристических объектов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина составило перечень разрешенных для строительства в лесу туристических объектов. Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

Согласно информации, в лесах будет разрешено строить гостиницы, культурные центры и визит-центры.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, разрешение позволит предпринимателем начать классифицировать гостиницы и платить налоги, что повысит качество оказываемых услуг и доходы региона.

Он также отметил, что регионы смогут предлагать новые площадки предпринимателям для развития бизнеса. Эта мера позволит более системно развивать такие виды туризма как агро- и экотуризм. Предприниматели смогут воспользоваться имеющимися мерами поддержки в сфере туризма, среди которых реструктуризация бюджетных кредитов, механизм инфраструктурных бюджетных кредитов и ГЧП, льготное кредитование для МСП.

Ранее сообщалось, что ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области понижена до 1%.

Также напомним, что вновь построенные в Нижегородской области гостиницы планируется освободить от налога на имущество.