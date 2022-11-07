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Общество

Более 200 тысяч тонн одежды в год запланировано перерабатывать в России

30 ноября 2022 15:31  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В России остро стоит проблема с переработкой текстильных отходов. Так, 2 млн тонн одежды и другого текстиля отправляются на полигоны, а в качестве вторсырья используется всего лишь 0,5% таких отходов. Срок разложения текстиля составляет от 20 до 200 лет, при этом выделяются углекислый газ и метан.

В РЭО заявили, что необходимо утилизировать как минимум 200 тысяч тонн ежегодно, сообщает телеканал "360".

Как пояснил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, существует так называемый норматив утилизации для текстиля: 10% от всего произведённого либо проданного.

"Поэтому мы считаем, что объём задачи — из 2 млн утилизовать 200 тысяч. Вот даже с этой задачей мы практически не справляемся", — отметил Буцаев.

В настоящее время в стране функционирует 15 предприятий, у которых есть необходимое оборудование для переработки текстиля. На своих мощностях они способны утилизировать примерно 1% образующихся отходов - как брак, излишки и обрезки, так и старую одежду.

По словам Дениса Буцаева, государство работает над экономическим стимулирование отрасли, чтобы строилось как можно больше заводов по переработке отходов.

"Те изменения, которые в настоящий момент предусмотрены в законопроекте правительства по расширенной ответственности производителя, уже меняют ситуацию в значительно лучшую сторону и придадут как раз тот экономический стимул для участников рынка. Второе - естественно, необходимо поощрять создание новых производств. Для этого мы создаём экотехнопарки, где вся инфраструктура будет бесплатна для тех, кто соберётся в этом отношении построить такое предприятие", — добавил Буцаев.

Также РЭО предоставляет льготные займы на создание производств и субсидирование сбора текстильных отходов за счёт механизма РОП.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Кроме того, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.

Напомним, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%.

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Теги:
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